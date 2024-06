Karol Sevilla responde contundente a Emilio Osorio por afirmar que su relación no sería real

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz, Karol Sevilla, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que no tuvo reparo alguno al dar una contundente respuesta al joven actor de melodramas e intérprete, Emilio Osorio, después de que este dijera al mismo matutino que su relación no habría sido algo real y tendría más que ver con cuestiones de publicidad.

Hace un par de semanas que el hijo de Juan Osorio brindó una entrevista en la que el joven cantante señaló que la mayor parte de su relación sentimental con Sevilla hubo temas que no fueron verdaderos, que todo fue como un acto y cosas que no podía decir por temas de su disquera: "Es muy fácil tener una relación pública cuando es real sin demeritar, ni mucho menos hablar mal de ella, ni nada. Yo tengo los dos polos y tengo un polo, donde yo no podía hablar de muchas cosas, donde yo tenía, obviamente que por temas disquera o tema tal, tener cuidado".

Ante este hecho, la actriz de Soy Luna, en una entrevista con el matutino anteriormente mencionado, al ser cuestionada que pensaba de lo dicho por Emilio, declaró que en realidad no le prestaba atención, que su ex sabrá el porque dice las cosas, que ella solo controla sus pensamientos: "Mira, cada quien tiene la versión de cada uno, él sabrá porque dice las cosas, yo sabré porque digo mis cosas, lo único que te puedo decir, es que yo estoy muy tranquila y muy feliz, sabiendo que no hice absolutamente nada malo".

De igual forma, con una gran sonrisa, bromeó con respecto a que si la nombran tanto es porque es una mujer inolvidable, destacando que por su parte ella no pensaba hablar mal ni bien sobre su ex o su familia, deseándole lo mejor a cada uno de ellos en todo momento: "Mira, soy como Jenni Rivera, inolvidable. A Belinda se la tatúan y a mí me dedican canciones, entonces muy feliz de hacer esto. Pero yo al final lo que no quiero hacer, no voy hablar nunca mal de nadie, porque no me hicieron nunca nada malo".

Finalmente, al ser cuestionada sobre el tema de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Sevilla dijo que reprobaba totalmente el que solamente la mujer sea la señalada y criticada por todo mundo, pero que ella solo trata de solucionarlo en aceptar sus decisiones y hacer lo mejor que puede: "Vivimos en una sociedad horrible en donde la mujer es la culpable número uno, pero estamos trabajando para que no sea así. Yo en este momento no me hago la víctima en lo absoluto. Yo sé lo que hice, yo sé mis errores, pero también mis aciertos. Creo que mi mamá me hizo con muchos ovarios de decir cuándo sí y cuándo no".

Fuente: Tribuna del Yaqui