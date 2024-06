Manuel Velasco filtra la verdadera razón por la que Anahí rechazaría nueva gira con RBD

Ciudad de México.- En el 2023, RBD arrasó con ventas debido a su gira, la cual, sus miles de fans estuvieron esperando con ansias desde el año 2008. A eso hay que sumarle que, a lo largo, del tiempo, nuevas personas se fueron sumando al fandom de la agrupación, por lo que esta gira es de suma importancia, ya que, hubo quienes no pudieron disfrutar de sus canciones en vivo; es bajo este contexto que los boletos se vendieron como pan caliente.

Cada vez que Anahí, Christopher Uckerman, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni subían al escenario, demostraban tener un aire de hermandad, lo que elevaba aún más la emoción de los fanáticos de RBD; sin embargo, todo ese cariño y calidez terminó por desmoronarse en este 2024, cuando explotó la bomba de un posible fraude orquestado por el exmánager de la banda, Guillermo Rosas y en el que, según rumores, la actriz de ‘Mía Colucci’ estaría involucrada.

Es bajo este contexto que miembros de la prensa de Ventaneando acudieron a investigar con el esposo de Anahí, Manuel Velasco, a quien cuestionaron sobre si la intérprete de Sálvame regresaría a RBD, en caso de que planearan una nueva gira, a lo que el político de Chiapas reveló que eso no sería posible, aunque no ahondó en los problemas económicos de la agrupación, sino que se fue por el lado familiar, destacando que la estrella tendría problemas de agenda por sus hijos.

“Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, explicó el Senador de la República .

Manuel Velasco habla sobre la posibilidad de que Anahí vuelva a RBD

Cuando comenzó la gira de RBD, los medios de comunicación hablaron sobre el gran apoyo que Velasco le propinó a su esposa, incluso se le llegó a ver corear las canciones de Anahí en diversas presentaciones y hasta lució con orgullo la estrella de ‘Mía Colucci’; sin embargo, parece que más allá del amor que ambos presumían, si tuvieron que enfrentarse a diversas adversidades sobretodo con el cuidado de sus hijos.

“Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, señaló.