Sacan del clóset a Daniel Bisogno; lo captan con su supuesto novio en VIDEO y así reaccionó

Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno de nueva cuenta está en el centro de la controversia, ya que desde hace días se especula que está estrenando nuevo novio luego de haber estado al borde de la muerte meses atrás por sus problemas hepáticos. Al parecer tras este nuevo susto médico, el también actor ha decidido ser más abierto y libre, por ello habría llegado a distintos eventos en compañía de su pareja.

La noche del jueves 20 de junio, el presentador de TV Azteca apareció acompañado de un joven durante su arribo a la alfombra roja de la obra Aventurera, por lo que los reporteros no dudaron en preguntarle por su vida sentimental. A pesar de que el titular de Ventaneando ha sido reservado para hablar de sus relaciones tras separarse de Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela, en esta ocasión confesó lo importante que es el amor en su vida.

Cuando reporteros como Edén Dorantes le preguntaron sobre los temas del corazón, así respondió Dani: "Muy contento y feliz de la vida… el amor es una cosa muy esplendorosa, muy contento, muy feliz". Sin embargo, ante el cuestionamiento directo sobre si Charly Moreno, el joven que acudió con él al evento, era su actual pareja, Bisogno únicamente comentó: "Esa pregunta se las contestará la vida misma".

Debido a que una reportera mencionó que lo importante era verlo feliz, el también actor indicó: "Claro que el amor forma parte de la felicidad, y eso te hace sentir mejor". No obstante, luego de que los reporteros hablaran de las especulaciones sobre su salud cuando estuvo internado en el hospital por una afección en el hígado, y que los rumores provocarían que le exijan mostrar algunos certificados para descartar que padezca otro tipo de enfermedades, Bisogno refutó:

No, no tengo porqué explicar nada, no le he explicado ni a mis papás mi vida, no se la voy a explicar a nadie, agradezco a la gente que se preocupa por mí".