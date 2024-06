¿Se casaron? Majo, prima de Ángela Aguilar, hace fuerte confesión de relación con Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, recientemente ha decidido romper el silencio con respecto a su tan presunta opinión sobre su prima, la también intérprete de rancheras, Ángela Aguilar, y su tan polémica relación con el criticado y reconocido cantante sonorense, Christian Nodal, por lo que hizo una fuerte confesión, ¿acaso sí se casaron los jóvenes?

Después de que los intérpretes del tema Dime Cómo Quieres fueron severamente criticados por su relación sentimental, en redes sociales retomaron una entrevista en la que la joven hablaba de los rumores que lanzaban sobre ella y Ángela, declarando que sí le afectaba lo que decían pues era "muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos. Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona".

Dicha confesión lo tomaron como si fuera una opinión al actual noviazgo de su prima con el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, por lo que ahora, a través de un en vivo en su cuenta de Instagram decidió aclarar la situación, negando rotundamente que ella haya dado una opinión al respecto, señalando que: "Yo no iba a hablar nada de ese tema, pero precisamente como están diciendo que tengo una opinión, me veo en la necesidad de aclarar eso".

Christian y Ángela. Internet

Ante este hecho, la intérprete de temas como Ya No Voy a Llorar, dejó en claro que no piensa hacer jamás una referencia a ese noviazgo, destacando que no le gusta meterse en la vida de los demás y así iba a permanecer, sin importar que es lo que pase entre ambos: "Yo no voy a opinar nada de esa relación, yo no hablo de la vida de otras personas y no lo haré, esto es lo único que voy a decir, la única ‘declaración’ si se le puede llamar así que daré al respecto".

Finalmente, la sobrina de Pepe Aguilar dejó muy en claro que no ha dado una opinión de ningún tipo y si se dice que a ella le parece o no es falso, ya que públicamente no ha dicho ni tampoco dirá nada, recalcando que para ella es importante la privacidad de cada quién, por lo que respeta su postura: "Yo no he opinado nada sobre esa relación, ni haré nada al respecto, seguiré con mi música y con mis canciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui