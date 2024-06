Shock en Televisa: Victoria Ruffo hace inesperada confesión sobre bebé de José Eduardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, recientemente brindó una entrevista paras Imagen TV, en la que aclaró muchos dimes y diretes, por lo que hizo una inesperada confesión con respecto al tan esperado nacimiento de su nieta, la primera hija del reconocido actor y también presentador, José Eduardo Derbez, en el que acaba de dejar en completo shock a Televisa.

La actriz de melodramas como Corona de Lágrimas, decidió poner fin a las especulaciones sobre el próximo nacimiento de su nieta Tessa González González, luego de que trascendiera que supuestamente su hijo con el reconocido productor y actor, Eduardo Derbez, estaba considerando cerrar todo el piso del hospital donde nacerá su hija para contar con la mayor privacidad posible en ese momento tan importante para su vida.

Durante su encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la llamada 'Queen de las Telenovelas' negó que su primogénito vaya a tomar las medidas antes mencionadas para recibir a la pequeña con su actual pareja, Paola Dalay, expresando con una gran sonrisa lo improbable de esto: "¿Cómo cerrar el piso?... Ay, noooo…, Ay ya iba a decir una grosería, ay no, ¿cómo crees?, no, para nada".

De la misma manera, la protagonista de telenovelas como Simplemente María y La Madrastra, negó que su primera nieta vaya a nacer fuera del nosocomio que ya tienen contemplado: "En la casa ¿cómo crees? No, no, va a nacer en un hospital, como tiene que ser, en su cuarto y san se acabó". En este sentido, Victoria manifestó que no tendrán prisa porque su nuera abandone la clínica tras convertirse en madre: "Lo que tenga que reposar, yo estuve como 15 días en el hospital creo".

Ay por floja, pero sí me eché como unos 8 días porque eran gemelos, entonces todavía no me los soltaban y yo dije: 'yo de aquí no me voy si no me voy con mis niños'", expuso al respecto.

Y fiel a su estilo, la intérprete de 62 años no dudó en vacilar ante las cámaras de De Primera Mano cuando le comentaron que el presentador de Miembros Al Aire dijo en tono de broma que venderá la exclusiva del reencuentro entre ella y su expareja, el reconocido creador de La Familia P.Luche: "Sí, pero que me dé la mitad de lo que venda". Cabe recordar que tienen alrededor de 30 años que no se ven y no se toleran.

