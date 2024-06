Taylor Swift: Príncipe William saca los pasos prohibidos en concierto; VIDEO se hace viral

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El tan conocido Príncipe William una vez más está dando de que hablar y robándose todas las miradas, debido a que en el más reciente concierto del The Eras Tour, de la reconocida y famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de ser captado mientras que saca los pasos prohibidos en uno de los balcones del Wembley Stadium, por lo que el video se hizo viral.

El pasado viernes 21 de junio, la reconocida intérprete de temas como Lover y You Belong To Me, arribó al Reino Unido para presentar su espectacular show en el Wembley Stadium, donde estuvieron presente no solo miles de británicos, sino que también varios miembros de la Realeza estuvieron en uno de los balcones disfrutando de cada una de las canciones que tenía preparadas para ese momento.

Entre los miembros de la familia real estaban el Príncipe de Gales, dos de sus tres hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, su prima Zara Tindall y también sus hijas. Tal parece que este gran fanatismo por parte de la Realeza británica, tiene sus privilegios, debido a que los soldados reales para honrar su llegada interpretaron con sus tambores, trompetas y demás uno de sus más famosos éxitos.

Dicha canción fue la de Shake It Off, que al parecer es la favorita del hijo del Rey Carlos III, debido a que durante el concierto antes mencionado el 21 de junio, el esposo de Kate Middleton fue captado en video mientras que en el balcón donde estaba su familia, este se movía con un gran ritmo, sacudiendo su cuerpo, especialmente sus hombros, mientras que sonreía y cantaba a todo pulmón, junto a su pequeña hija.

Este video del heredero al trono del Reino Unido, se hizo viral en la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, dado a que usualmente, William en público se muestra con mucha mesura y siempre con una actitud muy serena y seria, por lo que ahora que mostró su lado más divertido y "salvaje" ha captado la atención de los usuarios que han dejado comentarios como: "Es genial ver a esta maravillosa familia divirtiéndose", "¡He visto esto muchísimas veces, jodidamente adorable! Me encanta" y "Canción apropiada también para todo lo que ha pasado. ¡Me encanta!".

Fuente: Tribuna del Yaqui