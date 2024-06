Taylor Swift se toma una selfie con la realeza británica durante su Eras Tour en Londres

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra. – La estrella del pop Taylor Swift hizo historia durante su reciente parada del Eras Tour en Londres al tomarse una selfie con el príncipe William, el príncipe George y la princesa Charlotte. La memorable fotografía fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del príncipe y la princesa de Gales ayer 21 de junio.

En la imagen, Swift, de 34 años, aparece junto a los tres miembros de la realeza, extendiendo su brazo y sonriendo de oreja a oreja mientras sostiene un teléfono para capturar el momento. "¡Gracias @taylorswift por una gran velada! #LondonTSTheErastour", decía el pie de foto de la publicación, agradeciendo a la cantante por una noche inolvidable.

Taylor Swift se toma foto con la realeza. Foto: Redes

En su propia cuenta de Instagram, la famosa también compartió una instantánea similar, pero con la inclusión de su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce. "¡Feliz cumpleaños M8! Los shows de Londres han tenido un comienzo ?????????? espléndido", escribió la cantante, celebrando el cumpleaños número 42 del príncipe William. El príncipe y sus hijos disfrutaron del espectáculo en el estadio de Wembley durante la primera noche de la gira en Londres, donde William fue visto bailando al ritmo de Shake It Off.

Mientras el príncipe Louis, de seis años, se quedó en casa con su madre, Kate Middleton, sus hermanos mayores disfrutaron del concierto. Hay que decir que la princesa de Gales ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses mientras continúa su tratamiento contra el cáncer, aunque hay que decir que hizo una aparición especial el 15 de junio en Trooping the Colour, marcando su primera salida pública desde Navidad. No obstante, su regreso a la vida pública seguirá dependiendo de su estado de salud y las recomendaciones de su equipo médico.

La visita de Swift a Londres fue recibida con entusiasmo, incluso por la guardia real, que tocó Shake It Off frente al Palacio de Buckingham en su honor. "No puedo parar, no dejaré de bailar ??????", escribió la familia real en un video de la actuación compartido en las redes sociales.

Por si no lo sabían, esta no es la primera vez que el príncipe William se conecta con Taylor Swift. En 2013, la cantante llevó al príncipe al escenario durante un evento benéfico de Centrepoint en el Palacio de Kensington, donde ambos se unieron a Jon Bon Jovi para interpretar Livin' on a Prayer. Más recientemente, en los Premios a la Conservación de Tusk 2023, el príncipe de Gales expresó su admiración por Swift mientras conversaba con el rockero Ronnie Wood de The Rolling Stones.

