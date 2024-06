Televisa hunde a TV Azteca: Filtran a tres participantes de 'LCDLF México'; Ninel queda fuera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Falta poco menos de 1 mes para que el fenómeno de la televisión, La Casa de los Famosos México, regrese a Televisa con la transmisión de la nueva temporada y aunque la producción solo ha compartido oficialmente a cuatro habitantes, en redes sociales se rumoran los nombres de todo el elenco. De acuerdo con información reciente, quien no estará en el reality será la actriz y cantante Ninel Conde.

El nombre del 'Bombón Asesino' se había confirmado extraoficialmente para ser parte del proyecto desde semanas atrás, pero ella misma rompió el silencio mediante redes sociales y develó que aunque estuvo en negociaciones, no ha firmado contrato: "Ok bombones... yo no estoy confirmada para esta temporada... sí estuvieron en negociaciones mi management y Televisa, pero no se acordaron ciertos términos", contó.

Tras este dramático giro, ahora surgió el rumor de que Ninel ya fue descartada por Televisa y que incluso, ya hasta tienen a su reemplazo. De acuerdo con información de la experta en espectáculos La Comadrita, la producción de LCDLF México ha elegido a la influencer regia Priscy Escoto para sumarse al proyecto en reemplazo de la cantante: "Priscy Escoto formaría parte de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, al parecer es quien suple a Ninel Conde", escribió mediante su cuenta de X.

Asimismo, La Comadrita retomó información donde se filtra a otra posible participante de La Casa de los Famosos México 2024. Presuntamente la querida actriz y comediante mexicana Mariana Echeverría será habitante del proyecto que conduce Galilea Montijo, lo cual explicaría porqué decidió declinar, de último minuto, su participación en la décima temporada de Me Caigo de Risa.

Otra que ya está firmada para La Casa de los Famosos México es Mariana Echeverría", aseguró.

Mariana Echeverría sería parte de 'LCDLF México'

Finalmente, la experta de los realitys filtró el nombre de otra habitante de 'La casa más famosa de México' y aseguró que Romina Marcos, quien apenas ayer viernes culminó proyecto en TV Azteca, también estaría confirmada para el reality de Televisa. La Comadrita lamentó la decisión de tener a otra hija de Niurka Marcos en LCDLF México dado a la polémica que ocurrió en la emisión 2023 del proyecto cuando la vedette estalló contra todo aquel que criticó a su hijo Emilio Osorio, por lo que acabó vetada de la televisora.

Fuente: Tribuna