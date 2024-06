¿Tiene cáncer? Laura G se somete a delicada cirugía de emergencia; este es el fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Laura G, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que hace poco reveló que tuvo que someterse a una delicada cirugía, la cual fue imprevista y de emergencia, debido a un muy fuerte motivo, señalando que su médico la internó en el hospital de forma inesperada tras encontrar una bola que causó preocupación, ¿acaso podría ser cáncer?

Fue este sábado 22 de junio que ha comenzado a correr la noticia que la reconocida expresentadora de Venga la Alegría hace poco fue internada en el nosocomio de manera sorpresiva, después de que se realizara unos estudios de rutina, dado a que estaba habiendo una irregularidades con su cuerpo que llamaron su atención y prefirió ir con su médico para saber que estaba pensando, sin imaginarse que descubrirían.

Esto debido a que en un principio pensó que a sus 38 años de edad su doctor le informaría que estaba en la dulce espera de su tercer hijo, sin embargo, esto estaba más lejos de la realidad, debido a que la realidad es que encontraron unas bolitas muy grandes que preocuparon: "Pensaba que estaba embarazada de un tercer bebé, porque tenía un retraso, otro retraso, otro retraso. Entonces, cuando voy al ginecólogo, no era un bebé, era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande y me dijo que no me podía dejar salir".

Laura G. TV Azteca

Según los informes de la expresentadora de TV Azteca, el médico creyó que era necesario el extirpar esta bola de inmediato, pero aunque se creía que solamente tenía un quiste, la verdad fue que al abrir encontraron un segundo igual de grande. Afortunadamente ambos fueron extraídos con éxito, y aunque no dio más detalles, sí expresó que tenía la compañía de su familia, aunque su esposo tuvo dificultades para estar con ella.

Naza (esposo de Laura G) estaba en pleno huracán (en Cancún) y no podía llegar. Total, quedó en la noche y me operaron ayer en la mañana de un quiste que terminaron siendo dos, uno a punto de reventar y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido", expresó.

Cabe mencionar que los quistes son unos sacos cerrados que pueden estar llenos de líquido, material semisólido o gas, los cuales pueden ser de diferentes tamaños y varios de ellos son benignos y no causan ningún tipo de problemas, pero hay otros que pueden traer consecuencias graves y pueden incluso ser un indicio de cáncer u otro tipo de enfermedad, por lo cual su extracción debe de ser muy cuidadosa y delicada.

Laura confirma cirugía. Instagram @lauragii

Fuente: Tribuna del Yaqui