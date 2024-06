VIDEO: Filtran que conductores de 'Venga la Alegría' no quieren que regrese 'El Capi' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas ha sido tema de conversación la ausencia de 'El Capi' Pérez en el programa Venga la Alegría, llegando a haber fuertes especulaciones sobre que el conductor habría renunciado a la emisión o que quizá, hasta había sido despedido. Aunque muchos de sus seguidores extrañan verlo todas las mañanas, quienes sí están contentos por su ausencia son los propios integrantes del matutino.

Recientemente se filtró un video con las reacciones de los conductores de VLA al enterarse que 'El Capi' está por reintegrarse al programa y más de uno se mostró en contra de tenerlo de vuelta en el foro. Como se sabe, el originario de Aguascalientes tuvo que abandonar la emisión producida por Maru Silva porque tenía que grabar la primera temporada de 100 mexicanos, concurso que ahora será transmitido por TV Azteca.

Sin embargo, la mañana del jueves 20 de junio 'El Capi' adelantó a sus compañeros del programa 'Los Destrampados', que en breve retornaría al foro de Venga la Alegría por lo que ya no necesitaría que lo cubrieran en la sección de Las Capinotas. "Este video es para Los Destrampados, por cubrirme en Las Capi Notas, por hacer este divertido NotiDestrampado... mañana es su último día, así es, vayan liberando el espacio", mencionó.

Tras estas declaraciones, la mañana del viernes 21 de junio la producción de VLA transmitió un video con la recopilación de cómo habían tomado la noticia los integrantes del programa sobre el regreso de Pérez. Además, 'Los Destrampados' dieron como noticia de último minuto que el regreso de un conductor a VLA dejaba en riesgo a varios, abriendo la posibilidad de que alguien pueda ser despedido.

"¿Qué?, ¿que 'El Capi' regresa el lunes? no, no me pueden hacer esto antes de dormir, ¿qué va a pasar con 'Gánale a Kristal'?", mencionó Kristal Silva, conductora que estuvo cubriendo al conductor en la sección Gánale al Capi. En tanto que Jimena Longoria mencionó: "¿Qué? ya va regresar 'El Capi', espero que nos hagan un baby shower juntos ¿y Los Destrampados? se van a quedar sin chamba, noooo". Finalmente, 'Los Destrampados' y otros de sus compañeros señalaron que harían un complot para frenar el regreso de Pérez al proyecto.

