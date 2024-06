Yuri tendría intensa pelea con Cristian Castro y cancelarían sus conciertos juntos por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Yuri, al parecer no estaría pasando por su mejor momento, debido a que dicen que habría tenido una intensa pelea con el famoso y polémico cantante, Cristian Castro, a causa de muchas circunstancias de su vida privada y hasta religiosas, por lo cual supuestamente ella habría tomado la decisión de cancelar los conciertos que tenía junto al intérprete de Azul.

Fue precisamente el reconocido expresentador y excolumnista mexicano, Álex Kaffie, quien a través de su canal de YouTube reveló que aparentemente la intérprete de temas como Detrás De Mi Ventana, se habría puesto muy furiosa por el hecho de que Castro se burlara de su conocida religión, lo que para ella es como un sacrilegio, aún cuando para el cantante sea simplemente un juego y considere no fue nada malo.

Según el reconocido expresentador de Sale el Sol, para la gira entre la famosa cantante y el tan polémico hijo de la reconocida actriz y también presentadora, Verónica Castro, tendrían en puerta muchas ofertas para alargar su gira de concierto ante el éxito que tuvo con sus miles de fans, ella "se estaría negando a ampliar la duración de este tour con Castro", por esta situación de las bromas acerca de su religión.

Ante estos rumores, fue Darío León, el manager de Cristian quien decidió romper el silencio y emitir un comunicado, en el que supuestamente diría que todo entre los famosos cantantes estaba en los mejores términos y no eran más que chismes: “Ellos están bien. Por eso les dije hoy que me preguntaron, que yo no había escuchado nada malo. Ellos están muy contentos y muy bien. Seguramente va a seguir y va a seguir por mucho tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui