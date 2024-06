Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana que va del 24 al 28 de junio de 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México. - ¡Bienvenidos a tu guía astrológica personalizada! Aquí encontrarás las predicciones más precisas y detalladas para cada signo del zodiaco de la mano de Mhoni Vidente. Desde Aries hasta Piscis, exploraremos los eventos cósmicos que influirán en tu vida en los próximos días. Conecta con tu destino, descubre lo que el universo tiene reservado para ti y prepárate para aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. ¡Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los horóscopos y descubrir qué depara el futuro para ti en esta semana!

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

La carta de "La Estrella" ilumina tu vida laboral, trayendo oportunidades para mejorar tu economía. Controla los pensamientos negativos y enfócate en tus proyectos. Evita los celos y problemas familiares. El viernes será tu mejor día, con números mágicos 10 y 24 y colores rojo y amarillo. Signos compatibles: Virgo, Sagitario, y Capricornio. "La Estrella" trae suerte en amor y finanzas, y alcanzarás metas importantes. Un chequeo médico preventivo es recomendable, y se avecina un viaje.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

El "As de Bastos" te brinda poder y oportunidades laborales. Sé discreto con tus planes y cuidado con los chismes en el trabajo. Un viaje con tu pareja está en el horizonte. Tu mejor día es el miércoles, con números 26 y 35 y colores rojo y naranja. Signos compatibles: Libra, Capricornio, y Acuario. El "As de Bastos" te ayudará a superar obstáculos. Terminas una relación y podrías comenzar otra, pero tómate tiempo para ti antes de iniciar un nuevo romance.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

La carta de "El Loco" te impulsa a tomar decisiones importantes. Reflexiona sobre tus proyectos y busca estabilidad emocional. El lunes es tu mejor día, con números 23 y 25 y colores plateado y rojo. Signos compatibles: Cáncer, Libra, y Acuario. Recibirás dinero extra y una revisión médica es aconsejable. Ten cuidado con traiciones y protégete con una cadena de plata. Tu actitud mejorará y tendrás una visión más positiva de la vida.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La carta de "El Sol" junto a tu cumpleaños te augura progreso y felicidad. Un viaje está cerca y deberás resolver problemas laborales. El jueves es tu mejor día, con números 19 y 33 y colores verde y amarillo. Signos compatibles: Piscis, Tauro, y Escorpión. Firmarás un nuevo contrato y obtendrás crédito para cambiar tu coche. En el amor, confía en tu pareja y deja la inseguridad. El éxito y mayores ingresos te esperan.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La carta de "El Mago" te impulsa a crecer en todos los aspectos. Aprovecha este momento y evita vicios y malas compañías. El martes es tu mejor día, con números 03 y 13 y colores verde y blanco. Signos compatibles: Escorpión, Sagitario, y Aries. La buena suerte te acompaña y verás prosperidad en negocios. Mantén profesionalismo y puntualidad en el trabajo. Si estás en una relación, es un buen momento para formalizarla.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La carta de "El Juicio" te invita a tomar acción en tu vida sentimental y resolver asuntos legales. El lunes es tu mejor día, con números 08 y 30 y colores azul y amarillo. Signos compatibles: Aries, Tauro, y Cáncer. Días de infinitas posibilidades te esperan. No te sabotees y busca la espiritualidad. Inicia un régimen alimenticio y de ejercicio. Considera estudiar algo nuevo como política o diseño gráfico.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La carta de "La Luna" te da fuerza para lograr proyectos laborales y en el amor. El miércoles es tu mejor día, con números 06 y 17 y colores naranja y blanco. Signos compatibles: Géminis, Aries, y Acuario. Recibirás una sorpresa de dinero y discernirás quiénes son tus verdaderos amigos. Cuida tu salud y elimina lo negativo de tu vida. Un viaje familiar está en puerta y te recomiendo tomar un curso de metafísica.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

La carta de "La Justicia" te ayuda a solucionar asuntos legales y te invita a una conferencia sobre tu carrera. El lunes es tu mejor día, con números 11 y 27 y colores rojo y verde. Signos compatibles: Capricornio, Piscis, y Cáncer. Vendrá el fin de lo negativo y un crecimiento económico y laboral. Tendrás ayuda espiritual y alcanzarás puestos de poder. En el amor, aprende a perdonar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La carta de "El Diablo" te advierte de envidia y mal de ojo. Acéptalo y confía en tu victoria. El miércoles es tu mejor día, con números 14 y 18 y colores azul y rojo. Signos compatibles: Tauro, Leo, y Virgo. Vendrán días de abundancia y buenos contratos. En el amor, es ideal para formar pareja. Estudia relaciones internacionales o administración. No regreses a amores del pasado.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La carta del "As de Oros" te trae éxito y riqueza. No pierdas el interés en tus proyectos. El viernes es tu mejor día, con números 05 y 29 y colores rojo y amarillo. Signos compatibles: Aries, Tauro, y Libra. Invitan a una boda familiar y realizarás cambios en tu hogar. Considera estudiar leyes, política, o liderazgo político. Un amor se te declarará y formarás una familia.

Acuario (21 de enero - 18 de febrero)

La carta de "La Templanza" te pide calma y no precipitarte en cambios. El martes es tu mejor día, con números 02 y 27 y colores blanco y naranja. Signos compatibles: Sagitario, Libra, y Virgo. Controla tu mal carácter y cultiva la paciencia. Te esperan problemas de pareja, pero no los agrandes. No compartas tanto tu vida privada y sé prudente en situaciones complicadas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La carta de "El Emperador" te dice que es momento de ser el mejor en todo. El lunes es tu mejor día, con números 01 y 28 y colores naranja y verde. Signos compatibles: Acuario, Cáncer, y Escorpión. Un viaje te hará crecer profesionalmente. Formarás una relación estable o encontrarás el amor de tu vida. Apoyarás a tu familia y recibirás una mascota. Terminarás de pagar una deuda y empezarás a ahorrar.

