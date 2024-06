Llanto en Televisa: Galilea Montijo pierde a su padre y hace hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan lamentable perdida de su padre, Gustavo Montijo, la famosa actriz y también presentadora de la TV, Galilea Montijo, recientemente decidió abrir su corazón sobre uno de los momentos que más daño le han causado en su infancia, que fue precisamente con este, conmoviendo hasta el llanto a los miles de espectadores de Televisa, con su tan desgarrada confesión sobre el hombre que le dio la vida.

No es secreto para nadie que la presentadora del programa Hoy no tenía una buena relación con su padre, pues este desde que era muy pequeña la abandonó junto a sus hermanos, por lo que ve a sus hoy difuntos abuelos más como sus figuras paternales, sin embargo, por el pasado Día del Padre, sus compañeras del programa Netas Divinas comenzaron a hablar de sus anécdotas más tiernas o importantes al lado de sus padres.

Ante este hecho, Consuelo Duval salió a dejar en claro que así como hay padres maravillosos, también hay unos que sorprenden por la manera en que los olvidan o dejan de lado, por lo que Montijo ante las cámaras del programa de Unicable, señaló que ella no podía hablar de una paternidad en su infancia, pues en realidad no lo tuvo, señalando que el recuerdo más presente con su padre es uno terrible, pues este la desconoció públicamente y hasta dejó que la maldicieran.

Galilea Montijo en Hoy. Internet

Nos encontramos (a su familia, con él) y yo me acuerdo de que escucho la voz de mi papá y era de: 'Mi papá, mi papá'. Yo salgo de la camioneta… Me acuerdo de que él se me queda viendo y solamente recuerdo (a su familia) maldiciéndome", recordó Montijo.

La colega de Andrea Legarreta, recordó que jamás va a olvidar como es que le decían coas terribles y su padre, que era su héroe, en vez de hacer algo para ayudarla solamente agachó la cabeza y la dejó sola, desconociéndola, lo que evidentemente le rompió el corazón: "Me gritaban cosas horribles, yo no entendía nada… Solamente volteé a verlo a él como de (di algo) papá. Y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza… Era la familia del señor que yo no conocí, que yo no sabía y que él no hizo nada".

Finalmente, Galilea destacó que su madre le pregunta si se acuerda porque le guarda rencor, que se fue sin que lo perdonara, a lo que ella señaló que desde muy temprana edad ese sucedo tan fuerte y doloroso en su pasado, la hicieron forjarse un carácter y que por ello hace muchos años que dejó todo en el olvido: "No es que, no tengo nada que perdonarle. Ni lo conocí y lo poco que conocí, pues fue esta parte de rechazándome… Con eso me quedé".

