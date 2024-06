Novia de Michelle Rodríguez da detalles de su romance con la comediante

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Desde abril, la actriz Michelle Rodríguez ha divulgado lo enamorada que está de su novia, Victoria García, quien también es actriz. Para quien no esté enterado, la orientación sexual de Michelle salió a la luz cuando protagonizó una producción en Netflix inspirada en su vida, y además hace poco tiempo ha expresado su amor de manera abierta.

A través de las redes sociales, Michelle y Victoria no han dejado de compartir fotos y mensajes de amor, lo que ha generado opiniones divididas entre sus fans. Ahora bien, en un reciente encuentro con la prensa, Victoria habló sobre su relación con Michelle, enfatizando lo felices que se sienten juntas. "Estoy muy feliz y plena, contenta, me llena de dicha todo lo que está pasando en mi vida. Me siento muy feliz", indicó.

Novia de Michelle Rodríguez da detalles de su romance. Foto: Internet

A pesar de su gran felicidad, ambas famosas prefieren mantener su vida privada lo más reservada posible. Victoria defendió su derecho a la privacidad diciendo: "Yo, al final, mi vida privada la he querido tener muy privada, como todos. Merecemos vivir tranquilas y en paz y que al final de cuentas todo lo bueno también se ve, entonces no hay nada que ocultar".

Sobre las críticas que han recibido, apuntaló: "Las críticas creo que es algo que siempre va a estar, quieras o no, la gente siempre va a opinar. Creo que siempre una crítica constructiva debe de tener respeto, todos somos seres humanos y lo merecemos".

Por otra parte, en una entrevista con la revista TVNotas en mayo, Michelle expresó su felicidad y su postura sobre vivir sin miedo al juicio de los demás. "No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: 'Esta soy yo y estoy feliz'", mencionó.

Michelle también explicó que no hubo un motivo específico para hacer pública su relación en redes sociales, pero se sintió cómoda compartiéndolo: "Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya".

Sobre su relación con Victoria, Michelle no pudo contener su entusiasmo: "Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz".

