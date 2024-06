Sacó del clóset a Bisogno: Tras 20 años en TV Azteca y unirse a 'Hoy', actor vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que el año pasado estuvo trabajando en el programa Hoy, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de ayer sábado reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata del querido Raúl Sandoval, quien saltó a la fama luego de concursar en el exitoso reality de canto La Academia.

Si bien no ganó el reality, el querido cachanilla consiguió un importante lugar en la televisora del Ajusco, por lo que hasta apareció en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco. Sin embargo, tras quedar sin contrato de exclusividad empezó a realizar proyectos en Televisa como formar parte del reality Guerreros 2021 y unirse a Hoy concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Durante un tiempo se especuló que Sandoval había sido vetado del Canal Azteca Uno no solo por irse a la competencia, sino porque sacó del clóset a Daniel Bisogno. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el esposo de Fran Meric expuso que el presentador de Ventaneando intentó tocarlo estando borracho: "No fue acoso porque no estuvo encima de mí, fue como un instante en el que intentó hacer algo y yo me fui de la fiesta. Pensé que se iba a disculpar y nunca me pasó. No me respetó".

Raúl Sandoval reapareció en 'VLA'

Tras estas polémicas declaraciones, Raúl sí pudo volver al Canal Azteca Uno este 2024 siendo parte de MasterChef Celebrity México. Y aunque fue eliminado de la competencia durante las primeras semanas, la mañana de ayer sábado 22 de junio el cantante cachanilla regresó al Ajusco a través de una entrevista exclusiva con VLA: Fin de Semana, donde contó cuáles son sus próximos proyectos y además presumió sus dotes como cocinero.

Sandoval invitó a un reportero del matutino a acompañarlo a cocinar una arrachera asada y además de que preparó este delicioso platillo ante las cámaras, también detalló que está por regresar de lleno a la música. En primer lugar, el cachanilla se unirá al tour Dos ases y una reina, pero después se reencontrarán con varios exacadémicos para el tour Generaciones. "Nos tiene muy emocionados... nos tiene muy confiados", expresó Raúl.

