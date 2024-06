Sean Penn rompe el silencio y revela si golpeó a Madonna con un bate de béisbol

Nueva York, Nueva York. - El actor Sean Penn volvió a negar rotundamente las acusaciones de abuso físico hacia su exesposa Madonna, insistiendo en que ella es "alguien a quien amo". Para quien no lo sepa, a lo largo de su turbulento matrimonio en la década de 1980, surgieron rumores sensacionalistas que afirmaban que él, en una ocasión, había atado a la cantante a una silla, mientras que en otra ocasión supuestamente la había golpeado con un bate de béisbol. Tanto Penn como Madonna han desmentido estas acusaciones en múltiples ocasiones.

En una reciente entrevista con el New York Times, Penn, de 63 años, recordó uno de los incidentes más sonados de su matrimonio. Contó cómo un equipo SWAT irrumpió en su casa después de que Madonna llamara a la policía, preocupada por la presencia de armas. "Tuve un maldito equipo SWAT que entró en mi casa", relató el famoso a la columnista Maureen Dowd. "Le dije: 'No voy a salir. Voy a terminar mi desayuno'. Lo siguiente que supe fue que estaban rompiendo ventanas alrededor de la casa y entraron".

Para entrar más en contexto, Sean y Madonna se casaron en 1985, pero su matrimonio estuvo marcado por altibajos, con la cantante solicitando el divorcio en 1987, reconciliándose brevemente, y finalmente separándose definitivamente en 1989. Penn recordó cómo, tiempo después, se enteró de los rumores de que la había "atado como a un pavo". "En primer lugar, no sabía lo que significaba 'atado'", dijo.

El actor también compartió una anécdota sobre cómo estos rumores afectaron sus relaciones posteriores. Después de una "noche encantadora" con una novia, se despertó para encontrarla preguntándole sobre los rumores de golpear a Madonna. "No sabía de qué demonios estaba hablando", afirmó Penn. "Ahora creo que es justo decir que no soy el tipo más grande del mundo. Pero si golpeo a Mike Tyson en la cabeza con un bate de béisbol, se va al hospital".

A pesar de su turbulento pasado, Penn y Madonna actualmente tienen una relación amistosa. "Resulta que es mucho más rápido reparar una amistad después del divorcio si no hay niños involucrados", explicó Penn. Sin embargo, reconoció que le costó más tiempo arreglar las cosas con su segunda exesposa, Robin Wright, con quien comparte dos hijos, Dylan y Hopper.

En 2015, Madonna testificó en apoyo de Penn durante su demanda por difamación de 10 millones de dólares contra el creador de Empire, Lee Daniels. Daniels había comparado a Penn con Marlon Brando y Terrance Howard en cuanto a conductas abusivas. En su declaración jurada, Madonna negó específicamente las acusaciones de abuso físico, incluyendo el supuesto incidente del bate de béisbol.

Si bien es cierto que tuvimos más de una discusión acalorada durante nuestro matrimonio, Sean nunca me golpeó, me ató o me agredió físicamente, y cualquier informe en sentido contrario es completamente escandaloso, malicioso, imprudente y falso", afirmó Madonna.