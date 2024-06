Ana Bárbara rechaza a José Emilio Fernández y él responde con contundente mensaje en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, en una reciente entrevista se confesó y rechazó cualquier reconciliación con el que fue como un hijo para ella, el joven José Emilio Fernández Levy, el cual no se quiso quedar callado, y en una entrevista con Venga la Alegría le mandó su muy contundente respuesta a través de un inesperado mensaje en el que admite sus errores y habla del perdón.

El futuro presentador y actor, reaccionó a las declaraciones de la intérprete de Loca, quien dijo, no le perdonará el haber acusado a su prometido, Ángel Muñoz, de supuesta violencia hacia su hermano José María. El joven, quien es fruto de la relación de Mariana Levy con José María Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', reveló que quiere arreglar las cosas con la 'Reina Grupera', luego de enterarse que la cantante estuvo a punto de morir, además de admitir públicamente que se equivocó al ventilar los problemas familiares de la mujer que fungió como su madre tras la muerte de la biológica.

El joven hermano de Paula Fernández Levy, en entrevista con el matutino antes mencionado, expresó que se debe de respetar casa punto de vista y cada versión de la historia, pues es mejor las cosas en claro desde un principio, para que todo se solucione: "Porque esto es a lo mejor como conseguir un perdón para ti mismo, ¿no?, el haber aclarado todo, el haber aclarado el por qué, el para qué, entonces hay que darle el tiempo, el tiempo es muy sabio, la vida es muy sabia y se va a encargar de acomodar todo cuando se tenga que acomodar, y sí se tiene qué acomodar".

José Emilio y Ana Bárbara. Internet

No obstante, José Emilio confesó en entrevista para el programa de TV Azteca que, luego de enterarse de que la intérprete de Bandido estuvo a punto de perder la vida ahogada en Cancún, su interés por aclarar las cosas con Ana Bárbara se incrementó: "Me quedé como ahorita, no en shock, sin saber qué decir, sin saber qué responder. Pasaron muchos pensamientos a través de mí, de quererme acercar a ella, de quererme reconciliar con ella… y también asustado ¿no?, como dices, todo cambia de la nada, de repente estás, de repente ya no, entonces yo creo que lo mejor es estar bien contigo mismo".

Finalmente, el nieto de Talina Fernández externó su arrepentimiento por hacer del conocimiento público las diferencias que mantiene con el novio de la artista, por lo que quiere enmendar las cosas, principalmente para tener su propia paz y no tirar el amor por la borda: "Tener paz en mi corazón y en mi alma y digo, lo estoy logrando, poco a poco se complicó un poco las cosas, hice algunas cosas mal, se hicieron varios escándalos por mi culpa".

Ya aprendí que no es necesario tocar problemas familiares ante los medios y mejor resolverlos entre familia y ya, eso fue lo que aprendí. Saber cuando la riegas, saber y reconocer, porque una cosa es saberlo, pero otra es reconocer que la regaste", aseguró.

