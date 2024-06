Belinda se burlaría de Ángela Aguilar por relación con Christian Nodal: "También lo tuve"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Belinda, se ha vuelto tema de conversación, debido a que recientemente la reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Flor Rubio, ha señalado que todo podría indicar que se burlaría de la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, debido a su tan escandalosa relación sentimental con el cantante sonorense, Christian Nodal, diciéndole en una sesión de fotos algo como "también lo tuve".

El pasado jueves 13 de junio, Nodal llegó a Ecuador tomado de la mano de la joven hija de Pepe Aguilar, para presentar el que fue uno de sus shows más exitosos de su tour Pa'l Cora. De esta aparición pública juntos, llamó la atención el hecho de que la Ángela usaba por accesorio una preciosa bolsa, que es de la marca de lujo francesa Hermès, llamada Birkin, la cual es sumamente exclusiva al costar casi un millón de pesos, y que al parecer es el sello del sonorense para consentir a sus parejas, pues de la misma manera Belinda y Cazzu portaron una al salir con este.

Y ahora, a un par de semanas de esto, la reconocida actriz de series como Bienvenidos Al Edén, recientemente realizó una sesión de fotos en las que salió posando al lado de otra Birkin, pero este en tono blanco. Ante este hecho, varios comenzaron a hacer comparaciones entre la manera en la que les luce más este tipo de bolsas, alagando principalmente a la reconocida exactriz de Televisa, debido a que le aseguran que le queda mejor a ella.

Nodal con Belinda y Nodal con Ángela. Internet

Ante este hecho, la famosa presentadora de Venga la Alegría, en su canal de YouTube, señaló que claramente que detrás de esto: "Hay una sublectura y una clara intención, no me van a decir que es fortuito que Belinda salga con una Hermes después de Ángela", haciendo referencia a que se estaría burlando de ella de alguna manera, como si dijeran que es solamente una más en la lista de Nodal para usar sus métodos.

De la misma manera, Flor destacó que ella no cree que la reconocida actriz de Aventuras en el Tiempo tuviera la idea, pero que sí era muy seguro que alguien más estaba detrás de esta situación: "No digo que sea de Belinda, tal vez sea la marca o alguien, por ser este el momento, porque si lees los comentarios salen comentarios muy discriminatorios para Ángela en la red de Belinda. Belinda dice que no, pero sí entra en conversación con este tipo de cosas".

Finalmente, la reconocida presentadora de TV, Analu Salazar, destacó que sí podría ser la excoach de La Voz México, donde se conocieron, la que esté detrás de ella y que sería una manera muy contundente y directa de decirle eso, que es parte del plan de Christian para conquistar: “Es su forma de decir: "A mí también me regalaron una Birkin chica, como es él que está en la lista chica. Yo también lo tuve".

Fuente: Tribuna del Yaqui