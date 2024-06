Casi muere: Actriz de Televisa expone FOTOS de la brutal paliza de su novio: "Lo protegen"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de Televisa, Laura Vignatti, acaba de alzar la voz y emplear sus redes sociales para hacerlo, además de que en una revista de espectáculos expuso fotos de las lesiones que le quedaron después de una brutal paliza que le dio su antiguo novio, el cual casi la mata con la violencia a golpes que vivió a su lado, a lo largo de los meses de su relación, asegurando que las autoridades "lo protegen".

Fue hace varios meses que Laura decidió romper el silencio y en una rueda de prensa reveló que interpuso una demanda en contra de su expareja por violencia, tras lo cual brindó entrevistas para el programa Hoy, para TV Notas y otros medios de comunicación, en las que detalló que la tenía "secuestrada e incomunicada", pues además de golpearla, le quitó su celular e hizo que se saliera de la novela Mi Secreto. Su demanda fue hecha por violencia equiparada en el 2023.

Pero, pese a todo el infierno que pasó y que ya se tiene una demanda legal interpuesta ante las autoridades correspondientes, en un año no se ha visto progreso alguno, ya que se han cancelado la fecha para la primera audiencia y comenzar con el proceso en estos casos, por lo que ahora, la expareja de Juan Osorio ha decidido volver a alzar la voz y en TV Notas compartió fotografías inéditas de cómo quedó tras algunas de las ocasiones en las que fue violentada físicamente.

En las fotografías, se puede ver los grandes moretones que le dejó en uno de sus brazos y las marcas alrededor de sus ojos por sus golpes, la vez que le abrió la piel en su nariz, señalando que lo terrible que se siente al ver que todo lo que ha sufrido no tiene fecha para que se imparta justicia: "Una vez más se ha cancelado la audiencia. Es la séptima vez que manda un justificante y que la jueza lo acepta. Es una impotencia muy grande la que siento".

De igual forma, la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, señaló que las imágenes que ha compartido son solo un par de las muchas que se tomó después de haber recibido golpes, además de que agregó que hay muchas heridas y cicatrices que no se pueden ver en la lente, dado a que son emocionales y psicológicas por todo lo que le pasó, destacando que no solo la hirió físicamente en su tiempo juntos.

Me duele todo esto, pero imagínate todas aquellas mujeres que viven lo mismo y que no pueden alzar la voz. Yo que tengo la forma de hacer ruido y que no pasé nada. Imagínate como están las demás. Es terrible esta situación", expresó la actriz.

La actriz de Mi Marido Tiene Familia, destacó que está siendo acosada, perseguida y aún violentada emocionalmente por su agresor, debido a que cada que habla de esto mediante sus cuentas, recibe muchos comentarios que la atacan y la insultan, afirmando que es él desde otras cuentas para seguirla vigilando: "Cada vez que pongo algo de esto en mis redes, muchas cuentas me comentan en negativo y sé que es él, pues es la manera de vigilarme. Es horrible ese sentimiento".

Pero, Laura no solo ha roto el silencio y expuesto las marcas en su cuerpo, sino que a través de su cuenta de Instagram expuso a su agresor, Salvador 'N', afirmando que la mujer que debería hacer todo para llevarle justicia a su caso, en realidad lo protegía a él, por lo que pide que se haga justicia, que se difunda su caso: "La jueza MARÍA CRISTINA TORRES SÁNCHEZ lo está protegiendo. Y todos ya "¡sabemos por qué!" BASTA DE IMPUNIDAD. Basta de callarnos. Basta de dejarnos pisotear. Levantemos la voz. Apoyemos en la manera que podamos".

Finalmente declaró que le daba tristeza exponer esto en sus redes sociales, pero que no ve otra manera de que se busque hacer algo con la violencia, pidiendo a las mujeres que se alce la voz y se busque erradicar estas agresiones: "TENEMOS EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA. A ser felices y libres. BASTA POR DIOS BASTA. Me da mucha tristeza tener que estar compartiendo este tipo de cosas en mis redes pero no me dan otra opción. PIDO JUSTICIA".

