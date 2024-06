Drama en Televisa: Mariana Seoane envía un recadito a Niurka por destrozar a Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado tremendo drama ante las divididas opiniones entre su talento, pues la actriz y querida cantante, Mariana Seoane, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, en la que le envió un recadito muy contundente a la polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, después de haber destrozado el baile de la actriz rusa, Irina Baeva, como protagonista de la obra de teatro Aventurera.

El pasado jueves 20 de junio, se realizó el estreno de la nueva versión de la puesta en escena antes mencionada, la cual no ha recibido flores, sino por el contrario, ha pasado de critica en critica contra la prometida de Gabriel Soto, especialmente por Niurka, que señaló que no baila: "¿Quién carajos es el coreógrafo de esa mam...? Porque yo ni iría a decirle nada a Irina, iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría pero ya", pidiendo no la dejen sola sobre el escenario porque no sabe bailar.

De la misma forma, Niurka no tuvo pelos en la lengua al momento de irse contra Juan Osorio, diciéndole que no debería de jugar a ser el Rey Midas, pues no tenía su talento, y debería de mejor buscar a gente con el verdadero talento o al menos encontrar personal que pueda exigirles más: "Es labor del productor entender que no… no Juan, no eres el Rey Midas, lo que tocas no lo haces oro. El talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la podrán subestimar".

Ante este hecho, la famosa intérprete de temas como Niña Buena, salió en defensa de la actriz de origen ruso, afirmando que ella no pude juzgar su trabajo, porque sabe que hizo un gran esfuerzo en los ensayos y que hasta el momento no ve el resultado, pero que siente que nadie debería de atacarla de esa forma: "Cada quien puede tener su opinión, yo no he visto la obra, voy a tener una opinión hasta que vea la obra, porque es muy fácil juzgar desde fuera". De igual forma afirma que confía en la opinión de Juan Osorio y Eric Morales, señalando que si ellos ven algo especial en Baeva es por algo.

Finalmente, siendo más puntual sobre los ataques de la madre de Emilio Osorio Marcos, Mariana declaró que por mujeres como ella es que prefiere tener amigos varones: "Porque es parte dé, por eso yo me junto con hombres mi amor, por eso hay que estar rodeada de hombres", agregando que ella cree que el salir en defensa de Irina es algo que debe de hacer, pues conoce su esfuerzo y en su opinión lo que ha visto es bueno: "La verdad sí lo tengo que hacer, porque no he visto la obra, porque sé que ha ensayado como loca... Yo vi unos videos donde la vi bailando muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui