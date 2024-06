Drama en TV Azteca: Carlos Rivera pediría que corrán a Flor Rubio de entrevista a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de TV Azteca ha nacido un nuevo drama entre sus talentos, debido a que recientemente se dijo que el reconocido actor y querido cantante, Carlos Rivera, habría usado sus influencias y pediría que corrieran de su entrevista para el programa de Venga la Alegría, a la polémica conductora y periodista de los espectáculos, Flor Rubio, por sus roces en los últimos años.

Desde hace un año que se dice que entre Rubio y la reconocida expresentadora del matutino antes mencionado, Cynthia Rodríguez, habría una fuerte enemistad, pues además de que la también actriz no invitó a la periodista a su baby shower, tampoco lo hizo al bautizo de su primogénito, León Rivera Rodríguez, al lado de Carlos. Ante estas situaciones y burlas por parte de los internautas, Flor declaró que no tenía problemas, que no era que se haya perdido el evento del siglo y le tenía esto sin cuidado alguno.

Y tal parece que esas declaraciones le habrían perjudicado en su trabajo, debido a que afirman que los altos mandos de TV Azteca la habrían removido de las celebraciones por las dos décadas de carrera que va a cumplir el egresado de La Academia y esposo de Cynthia, pues aparentemente sería el propio cantante el que habría pedido a los ejecutivos de dicha televisora que no fuera ella quién lo entreviste.

Flor sería relegada por Carlos. Internet

Esto pues, la empresa del Ajusco para celebrar a la estrella y creador de exitosos temas como Ya No Vives En Mi, a través de sus programas, como Venga la Alegría, Ventaneando y demás, le organizaron una entrevista para tratar temas profesionales de su etapa musical, sin embargo, al ser la líder de los espectáculos del matutino antes mencionado, tendría que haberlo hecho Flor, al final quién realizó este segmento fue Kristal Silva, gran amiga de la pareja.

Dicha información fue dada por el reconocido comunicador, Hugo Alexander Maldonado, quien aseguró que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, cumplió todos los deseos de Rivera para obtener entrevistas exclusivas del este momento clave en su vida, por lo que sin importar los años de carrera de Flor, la hicieron a un lado: "Me entero que Carlos Rivera pidió que no lo entrevistara FLOR RUBIO en Venga la alegría, para anunciar su concierto en la Arena Ciudad de México. ¡Y como es el Rey (León), SE LO CONCEDIERON!".

