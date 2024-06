Edwin Luna, de La Trakalosa de Monterrey, revela su lucha contra terrible enfermedad

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León. - El reconocido cantante Edwin Luna, líder de la banda La Trakalosa de Monterrey, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras compartir una sincera confesión sobre su salud. Luna reveló que padece una enfermedad incurable, aunque controlable: el hipotiroidismo.

Durante su participación en el podcast llamado Líderes gruperos, Luna, conocido por éxitos como Broche de oro y Supiste hacerme mal, habló abiertamente sobre su diagnóstico. “Te dan medicamento y te dicen que es para controlar. Es una enfermedad controlable, no tiene cura, voy a tomarlo toda la vida”, confesó el cantante.

Edwin Luna, de La Trakalosa de Monterrey. Foto: Internet

Asimismo, el artista relató que descubrió su condición de hipotiroidismo tras someterse a una cirugía estética para eliminar grasa localizada. “La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa. Al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé. Al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta”, recordó el regiomontano.

La confirmación de su enfermedad llegó durante su participación en un reality show en Colombia, donde los participantes debían someterse a estudios médicos. “Voy a un reality en Colombia y nos piden hacernos un estudio. Revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estás mal’”, explicó.

Tras recibir el diagnóstico de hipotiroidismo, Edwin Luna fue recomendado a un endocrinólogo para comenzar el tratamiento adecuado. “Hipotiroidismo positivo, ve con un endocrinólogo. La tiroides es una glándula que controla todas las hormonas del cuerpo”, indicó el cantante.

Edwin Luna revela qué enfermedad tiene. Foto: Internet

Como parte de su tratamiento, Luna tuvo que hacer cambios significativos en su dieta, eliminando carnes rojas, embutidos y lácteos, entre otros alimentos. Estos cambios, junto con el cuidado en su alimentación, le han permitido reducir su peso y controlar su enfermedad.

La familia de Luna también ha enfrentado otros desafíos de salud recientemente. Su esposa, la influencer Kimberly Flores, preocupó a sus seguidores al ser hospitalizada de emergencia por fuertes dolores abdominales. A través de sus historias de Instagram, Flores relató que Luna la llevó al hospital, donde tras varias pruebas le diagnosticaron piedras en la vesícula.

Miren la cara que cargo, ya me van a dar de alta gracias a Dios. Vine con una infección severa y cuando me hicieron los exámenes, se dieron cuenta de que tenía unas piedritas en la vesícula”, explicó Flores.

Fuente: Tribuna