En el mundo de 'Lo Imaginario': La fascinante nueva aventura animada de Studio Ponoc

Tokio, Japón. - En el vibrante y caprichoso universo de Lo Imaginario (Yaneura no Rajâ), cada niño tiene un amigo secreto, una criatura invisible con la que crea mundos ficticios y comparte sus más profundos secretos. Amanda, la joven protagonista con la voz en inglés de Evie Kiszel, forma un lazo especial con su amigo imaginario, Rudger, un protector rubio y vivaz interpretado por Louie Rudge-Buchanan. Este vínculo es el corazón de esta dulce y extensa película de Studio Ponoc, que se estrenará en cines seleccionados el 28 de junio y llegará a Netflix el 5 de julio.

The Imaginary, que debutó en el prestigioso Festival de Animación de Annecy, es la segunda película de Studio Ponoc, después de su aclamada Mary and the Witch's Flower de 2017. Dirigida por Yoshiyuki Momose, exalumno de Studio Ghibli, y con un guion de Yoshiaki Nishimura basado en la novela de A.F. Harrold, la película destaca por su enfoque en la imaginación y la amistad.

¿La historia de qué va? Pues bien, esta sigue a Amanda y Rudger mientras exploran mundos llenos de gigantes laboriosos, ardillas parlanchinas y bueyes almizcleros en tundras nevadas. La relación entre ambos, comparable a la de hermanos con bromas y desacuerdos amorosos, es el núcleo emocional del filme. Sin embargo, la cinta no siempre logra mantener el nivel de fantasía esperado, debido a diálogos que a veces no alcanzan la profundidad deseada.

El viaje de Rudger para proteger a Amanda de la figura siniestra del Sr. Bunting, interpretado por Jeremy Swift, quien caza amigos imaginarios para mantener su propia mente aguda, es un hilo narrativo esencial. Tras un trágico accidente que deja a Amanda en coma, Rudger se encuentra en una ciudad mágica de amigos imaginarios abandonados, en una biblioteca alimentada por libros llenos de historias creativas. Determinado a reunirse con Amanda, Rudger desafía los peligros y la tristeza de su nuevo entorno.

A través de sus aventuras, Lo Imaginario subraya la importancia de la imaginación y la lectura como fuentes de consuelo y creatividad. Con personajes entrañables como Old Dog, un hipopótamo rosa gigante con la voz de LeVar Burton, el filme resalta la biblioteca como un refugio de imaginación en un momento en que estas instituciones enfrentan desafíos significativos.

A pesar de algunos momentos de sobreexposición narrativa, The Imaginary se destaca como una encantadora oda al pensamiento imaginativo y la lectura. Con un dúo carismático en su centro y una narrativa que celebra el poder de los libros y la imaginación, Studio Ponoc ofrece una experiencia cinematográfica que resonará profundamente en audiencias de todas las edades.

Detalles del Estreno

Lugar: Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Competición)

Fecha de estreno: 28 de junio (cines seleccionados), 5 de julio (Netflix)

Reparto: Louie Rudge-Buchanan, Evie Kiszel, Hayley Atwell, Sky Katz, Jeremy Swift, Kal Penn, LeVar Burton

Director: Yoshiyuki Momose

Guionista: Yoshiaki Nishimura, basada en la novela de A.F. Harrold

Clasificación: PG

Duración: 1 hora 48 minutos

