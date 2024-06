Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan comienzan a filmar la secuela de 'Viernes de Locos'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Después de más de dos décadas, las estrellas de Viernes de Locos (Freaky Friday) están de vuelta. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan comenzaron la filmación de la esperada secuela de la popular película de 2003, en la que repiten sus icónicos papeles de madre e hija que experimentan un intercambio de cuerpos.

La noticia fue revelada a través de una foto compartida por Walt Disney Studios el lunes. En la imagen, Lee Curtis, de 65 años, y Lohan, de 37, están sentadas frente al remolque de la otra, tomadas de la mano, en una pose que rememora la premisa de la comedia original. Curtis saca la lengua mientras hace el gesto de rock and roll, y Lohan sonríe dulcemente a la cámara. La foto fue acompañada por un mensaje del estudio: "¡Los Coleman están de vuelta y llegarán a los cines en 2025! ¡La secuela de Freaky Friday ya está en producción!".

Los fanáticos de la película original rápidamente mostraron su entusiasmo en las redes sociales. Un usuario comentó: "Esta es la reunión más icónica de la historia", mientras que otro expresó: "Necesito a Chad Michael Murray de vuelta". El fervor por la reunión de estas dos actrices refleja el impacto duradero que la película original tuvo en el público.

LiLo también fue a su cuenta de Instagram para compartir un vistazo detrás de escena del rodaje. En un video publicado este lunes, se muestra a la cámara capturando a Lohan y Curtis posando espalda con espalda, sacando la cabeza de sus remolques y compartiendo un dulce momento sentadas en los escalones del remolque. Lohan subtituló el clip con un entusiasta "¡Estamos de vuelta!".

Jamie Lee Curtis, por su parte, volvió a publicar la foto en su Instagram, escribiendo: "¡ESTAMOS ENLOQUECIENDO porque los Coleman se están volviendo RAROS DE NUEVO!". Para asegurarse de que sus seguidores no se perdieran la noticia, también la compartió en su historia de Instagram con el mensaje: "¡Comienza! ¡Ponte loco!".

Aunque Disney todavía no revela detalles sobre la trama de la secuela, la anticipación es palpable. En marzo, Lindsay Lohan le dijo a People que la secuela estaba "en proceso" y expresó su emoción por trabajar nuevamente con Jamie Lee Curtis. "Hablamos casi todos los días en general", reveló Lohan, "así que creo que nos vamos a divertir mucho con esto".

Además, en una entrevista con The New York Times, con motivo del vigésimo aniversario de la película original, Curtis y Lohan hablaron sobre su amistad y la química en pantalla. Curtis recordó: "Tuve que soltar todos los mecanismos de control y dejarlo volar. Lindsay era tan fluida como yo. Si nos fijamos en The Parent Trap, tiene una facilidad como actriz que es realmente impresionante".

Curtis también mencionó que la demanda de una secuela había sido constante. "Mientras daba la vuelta al mundo con Halloween, la gente quería saber si iba a haber otro Freaky Friday", dijo. "Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: 'Parece que hay una película por hacer'".

La película original de Viernes de Locos es en sí misma una nueva versión de la película de 1976 protagonizada por Jodie Foster. Curtis y Lohan interpretaron a Tess, una madre psiquiatra, y Anna, su hija rockera de secundaria, quienes intercambian cuerpos después de una acalorada pelea. La película también contó con Mark Harmon como el prometido de Tess y Chad Michael Murray como el novio de Anna, Jake.

La secuela promete traer de vuelta la magia y la comedia que hicieron de la original un clásico familiar, mientras explora nuevas dinámicas y desafíos en la vida de los personajes principales. Los fanáticos están ansiosos por ver qué sorpresas traerá esta nueva entrega cuando llegue a los cines en 2025.

Fuente: Tribuna