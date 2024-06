'La Casa del Dragón Temporada 2': Él es Daeron Targaryen, el otro hijo desconocido de Alicent

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La esperada segunda temporada de La Casa del Dragón acaba de llegar a Max, y aunque su recibimiento no ha sido tan espectacular como el de su predecesora hace dos años, los fans tienen razones más que suficientes para estar emocionados. "Haz yoga, tómate un té verde y prepárate para una temporada intensa", pedía Ryan Condal, creador y showrunner de la serie, a los televidentes con motivo del estreno de la nueva entrega. La danza de dragones ya inició y, tras el desenlace del primer capítulo, ya se puede disfrutar en el catálogo de la plataforma de 'streaming' del segundo, el cual se llama: 'Rhaenyra la Cruel' (2x02).

En este segundo episodio, las consecuencias de los actos de Fuego y Sangre no se frenan. La enemistad entre las dos bandos Targaryen se intensifica, mientras que el asesinato del heredero de Aegon II, Jaehaerys, afecta profundamente a Rhaenyra (Emma D'Arcy), quien ve su imagen dañada y su posición como legítima heredera debilitada. La guerra está a punto de pasar a la siguiente fase.

Además, el episodio presenta una figura clave en el bando de los Verdes con la que nadie contaba: Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent Hightower (Olivia Cooke) y el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), quien aún no ha aparecido en pantalla.

Mientras que en la primera temporada conocimos a Aegon, Aemond y Helaena Targaryen, la realidad es que Alicent tuvo un cuarto hijo con Viserys. La Casa del Dragón no se lo ha sacado de la manga: como bien saben los lectores de Fuego y Sangre de George R.R. Martin, Daeron Targaryen siempre ha sido parte de este árbol genealógico, y simplemente no fue introducido en los primeros episodios.

Pero ahora todo cambia, pues en 'Rhaenyra la Cruel' (2x02), Daeron es mencionado por Otto Hightower (Rhys Ifans), Mano del Rey, padre de Alicent y abuelo de Daeron, en una conversación con su hija. Sin embargo, todavía no sabemos qué actor le dará vida ni cuándo aparecerá en la serie.

¿Quién es y dónde está Daeron Targaryen?

Apodado "El Osado", Daeron Targaryen nació casi al mismo tiempo que el hijo de Rhaenyra, el príncipe Jacaerys (Harry Collett), con quien compartió nodriza. Jinete del dragón Tessarion, Daeron tiene un carácter más apacible que sus hermanos y siempre creció a su sombra, lo que explica su tardía incorporación a la serie.

En cuanto a su paradero, a la edad de 12 años, fue enviado a Antigua para ser el copero y escudero de Lord Hightower, sobrino de Otto Hightower. Así que, presumiblemente, es allí donde se encuentra si la serie sigue fielmente los detalles del personaje descritos por George R.R. Martin.

Futuro de Daeron en la serie

El showrunner Ryan Condal confirmó que Daeron aún no ha sido elegido, lo que garantiza que no aparecerá en la temporada 2 de La Casa del Dragón, que ya se ha rodado por completo: "Daeron aún no ha sido elegido. He dicho que es un personaje de la serie, pero en este punto de la historia, está en Antigua, donde lo protegieron cuando era un niño pequeño. Así que no tenemos un punto de partida".

Aunque no hay confirmación oficial, parece posible que Daeron sea uno de los personajes de la temporada 3 de La Casa del Dragón, que ya ha sido confirmada oficialmente.

La llegada de La Casa del Dragón temporada 2 ha reavivado la pasión de los fans por el universo de Westeros, y con nuevos personajes y tramas en el horizonte, la serie promete mantenernos al borde de nuestros asientos.

Fuente: Tribuna