María León grita su amor a los 4 vientos; presume a su nuevo novio en redes

Ciudad de México.- Una de las estrellas más hermosas de la industria musical es María León, quien ha flechado varios corazones, pero su amor ya tendría 'dueño' y lo presumió en redes sociales por primera vez. Con motivo del cumpleaños del afortunado, la intérprete de El Tiempo de Ti y Piérdeme el Respeto dedicó un mensaje especial lleno de cariño para felicitar a su pareja en este día tan especial.

En un carrete a blanco y negro desfilan fotografías en las que ambos derraman miel de lo felices y enamorados que se ven. Si bien la cantante suele mantener su vida amorosa en terreno privado, esta vez la emoción y gratitud de compartir su vida con su novio la llevó a gritar su amor a los cuatro vientos.

María León felicitó a su novio en Instagram

León dejó ver que además de amor, su pareja despierta en ella sentimientos como pasión, admiración, respeto, amistad y paciencia. Por todo ello, le deseó "vida de sobra y siempre hermosa". Además, mencionó que su presencia no ha hecho otra cosa más que brindarle belleza y felicidad. El conmovedor texto hizo eco en él, quien le respondió en la sección de comentarios, agradeciéndole el gesto. Por el momento se desconoce cuál fue la fecha exacta en la que iniciaron su noviazgo.

¿Quién es el novio de María León?

Se trata del modelo Allen Genkin, quien además trabaja como bailarín. De nacionalidad estadounidense, el talentoso hombre inició su carrera artística cuando era joven. A los 12 años participó en una competencia de baile y desde entonces se aferró al sueño de pulir sus pasos para ser el mejor exponente del baile latino de salón. Su dedicación lo llevó a triunfar en un concurso en California a los 15 años. A la par, se posicionó como finalista en el Blackpool Dance Festival y el UK Open.

Poco tiempo después dio sus primeros pasos en la pantalla chica, al aparecer en programas de televisión como Dancing with the Stars, So You Think You Can Dance. Su brillo y habilidades han captado la atención de diversas celebridades, tal como Selena Gómez, con quien bailó en TikTok siguiendo el trend Calm Down. Actualmente, Genkin lidera una academia de baila que lleva por nombre Sweat Dancefit.

Genkin también ha publicado algunos videos en compañía de León; en la gran mayoría los dos demuestran su complicidad como pareja de baile con pasos bien coordinados.

Genkin suele compartir clips en los que baila con María León

Fuente: Tribuna Sonora