"No estoy durmiendo": José Eduardo Derbez en 'Hoy' revela su mayor inquietud con su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también presentador de TV, José Eduardo Derbez, recientemente presentó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde se sinceró ante sus cámaras y ha revelado su mayor inquietud en medio de la espera de su primera bebé, señalando que en las últimas semanas muchos pensamientos lo han hecho darle mil vueltas a diferentes situaciones, asegurando que "no estoy durmiendo".

Después de varios años de relación sentimental, Derbez y la famosa joven, Paola Dalay, anunciaron que este 2024 por primera vez se convertirían en padres y que sería de una hermosa niña, a la cual van a llamar Tessa González González, a la cual han esperado con mucho amor y entusiasmo, tanto que han celebrado tres baby shower en los que han recibido bendiciones y los mejores deseos por parte de familiares y amigos cercanos.

Y ahora, en una reciente entrevista con el matutino de Televisa, el famoso hijo del actor y productor, Eugenio Derbez, confesó que ya está a solo horas de convertirse en padre por primera ocasión, revelando que como solo es cuestión que su nena decida salir de la panza de Paola, han preparado absolutamente todo para solo tomar las cosas y arrancar al hospital: "Ya nomás estamos contando el tiempo, puede ser en cualquier momento, ya tenemos todo listo, ya, nomás que la princesa decida salir".

José Eduardo y Paola. Instagram @paoladalay_2203

Pero, no solo ha sido felicidad y amor en esta dulce espera, pues el presentador de Miembros Al Aire se sinceró al confesar que en los últimos días ha dormido muy poco del estrés y su preocupación de que llegue su pequeña y no esté todo, además de agregar que su mente se ha planteado muchas cosas que lo hacen meditar, aunque no reveló con exactitud qué: "Mucho nervio, me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas, o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto, es un estrés sabroso".

Finalmente, José Eduardo confesó que a su consideración, no es ni él o Paola los más emocionados de este nuevo miembro en su familia, sino que es su madre, la famosa y querida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, asegurando que en toda su vida nunca había visto a la conocidas 'Reina de las Lágrimas' de esa manera y eso le da mucha felicidad a él: "Mi mamá está feliz, emocionada, nunca la había visto tan contenta, entonces eso me da mucho gusto".

Fuente: Tribuna del Yaqui