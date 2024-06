"No te basta la belleza": Niurka destroza a Irina Baeva por actuación en 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay algo que caracteriza bien a Niurka es su sinceridad al hablar de temas que no le parecen. Hipocresía es una palabra que no conoce y en esta ocasión lo demostró al opinar acerca de Irina Baeva, quien protagoniza Aventurera. Sobra decir que la crítica fue dura, como es típico de la actriz cubanomexicana.

¿Qué fue lo que dijo Niurka?

En su declaración no hubo ni ápice de comentarios positivos. Por el contrario, 'reprobó' el desempeño de la artista rusa sobre el escenario, pese a lucir encantadora con sus vestuarios brillantes y llamativos. Esto no sería ni siquiera un poco relevante para la vedette consolidada, quien sostuvo que ser bonita no servía de nada para el papel de bailarina. Con sus agudos juicios terminó por arrollar también al coreógrafo de Baeva.

Para Niurka la respuesta evidente: no sabe bailar. "No mires al piso", "estira los brazos", "sonríele a la gente", fueron los ruegos de la cantante de 56 años, quien cuenta con experiencia impecable sobre la pista. Pero no sería solo ella a quien la actuación de Baeva le dejó con un mal sabor de boca, periodistas, influencers y otros actores también dejaron ver su disgusto por la puesta en escena, cuyo estreno se celebró el 20 de junio y cuenta con funciones en el Salón Los ángeles hasta el 13 de julio.

Otro de los personajes que castigó con sus señalamientos a la nueva 'Elena Trejo' fue el conductor de televisión, Gustavo Adolfo Infante. Durante la emisión de Sale el Sol, comparó la obra de teatro con un somnífero. Deseó que los productores pusieran manos a la obra para corregir los detalles y que esto resulte en una propuesta más atractiva al público.

Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho" expresó.

Irina Baeva no llenó las expectativas para muchos espectadores

La cuenta satírica 'Doña Carmelita' en redes sociales se sumó a la cadena de reproches contra el proyecto, no sólo por la falta de "presencia" de los actores, sino por lo sosos y malhechos que resultaron los vestuarios. Por todos estos desperfectos, la influencer sugirió a los interesados en comprar los boletos de dos mil pesos ahorrarse la molestia y no comprarlos, puesto que "todo se ve de tres pesos y parece una obra de preparatoria".

