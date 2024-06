Pleito en Televisa: Pepillo Origel humilla a Martha Figueroa tras tacharlo de "amargado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa fue testigo de un inesperado momento durante la más reciente transmisión del programa Con Permiso, en el Canal Unicable, los conductores Juan José Origel y Martha Figueroa tuvieron una acalorada discusión al aire. Los periodistas especializados en espectáculos se dijeron de todo ante las cámaras, luego de que ella mencionara que su compañero estaba muy "negativo".

Como se sabe, Martha y el originario de León, Guanajuato, mantienen una amistad desde hace casi tres décadas, cuando se conocieron trabajando en el programa Ventaneando de TV Azteca. Se volvieron tan buenos amigos que además de trabajar juntos en la emisión del Ajusco, en la empresa de San Ángel también se han seguido los pasos en programas como La Oreja, Intrusos, y por supuesto Con Permiso.

Sin embargo, en estos largos años de amistad también han habido momentos agrios y complicados, como lo que ocurrió recientemente en el programa de Unicable. Resulta que en la emisión del pasado viernes, Pepillo Origel explotó ante las cámaras luego de enterarse que Juan Osorio sí había enviado una invitación a Martha para el estreno de Aventurera, mientras que a él lo ignoró por completo y no lo contempló entre los invitados.

No me invitó, ¡no me invitaron! ¿a ti sí te invitó?", expresó sorprendido.

Pepillo Origel y Martha Figueroa tienen pelea en Televisa

Origel dijo que su compañera fue contemplada por Osorio solo porque está en el programa Hoy, pero no porque realmente la estime y ella estalló de inmediato: "No sé qué cosas tan malas te habrán hecho, ¿por qué traes tan amargura? ¡amargura!, amargura en tu rostro, amargura en tu ser, amargura", comentó entre risas y posteriormente le envió besos y agradecimientos al productor del musical.

Por su parte, Juan José afirmó que de haber recibido invitación, de igual manera no pensaba ir: "De todas maneras no hubiera ido, no voy a ir, no me gusta nadie de los que está ahí". La conductora después contó porqué no pudo asistir al estreno del musical: "Le dije a mi queridísimo Juan que iba a ir otro día y así lo iré", y Origel respondió: "Pues yo no voy a ir otro día", mencionó imitando la voz de Figueroa.

Vamos a ir, nada de amargados", dijo la conductora.

Y luego Pepillo dijo que Martha y otros compañeros de la prensa solo quieren entrar de gratis a este tipo de eventis: "Yo bendito sea Dios, tengo pa' pagar, tengo para pagar y hasta adelante". La conductora en tanto señaló que ella acudiría a Aventurera con la invitación como símbolo de amistad con Juan, pero Pepillo afirmó que nunca han sido amigos. Por eso, ella lo trató de callar diciendo: "¿No? porque no te invité a la cena que hicimos". Pero Origel terminó hundiéndola más.

No, yo me junto con otros niveles", dijo contundente.

Mira a partir del minuto 4:20

