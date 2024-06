¿Se burla? Olga Breeskin opina de Irina Baeva como 'Aventurera': "La vedette de México"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Irina Baeva ha estado en todos los medios de comunicación debido a que se estrenó la puesta en escena Aventurera con ella como protagonista y las reacciones han sido muy diversas. La actriz nacida en Moscú, Rusia ha sido blanco de críticas en redes sociales y de algunos famosos, como Niurka Marcos, quienes aseguran que quedó a deber en su debut.

Por esta misma situación, la vedette mexicana Olga Breeskin, quien es compañera de reparto de la artista rusa ya rompió el silencio y contrario a lo que se dice, ella considera que Baeva es la indicada para encabezar la obra de teatro. En una entrevista con la periodista con Flor Rubio, la violinista mencionó: "Pienso que Irina es la vedette que México necesitaba, te lo digo con todo mi corazón, con toda veracidad, como cristiana no quiero ni debo mentir".

Breeskin también presumió que tiene un gran cariño por la futura esposa de Gabriel Soto: "Para mí Irina Baeva, no solamente como compañera cálida, para mi es lo máximo esa niña, como actriz, cantando". En cuanto al talento que Baeva ha demostrado sobre el escenario, Olga resaltó que no debería de ser comparada: "No es María Callas, obviamente no es Pávlova bailando, pero ninguno somos lo máximo, pero cuando hacemos lo mejor que podemos, nuestro papel, Irina, para mí, es la que merece, hoy en día, la corona de vedette de México", aseveró.

Y a pesar de que hasta el momento no ha habido ningún tipo de cercanía entre las actrices, la reconocida violinista se dijo dispuesta a brindar sus recomendaciones a Irina, siempre y cuando sea ella quien se los pida. "No soy dadora de consejos, a menos que me los soliciten, porque sí llevamos una camaradería muy linda, el día que Irina quiera preguntarme algo, conforme al show, encantada de la vida, pero todavía no ha sucedido", explicó.

Finalmente, la violinista de 72 años envió un duro mensaje a quienes juzgan a la joven, de 31, por no ser mexicana y haber obtenido este protagónico. "Yo les aclaro con todo respeto y cariño que la primera Aventurera cinematográfica era cubana. No se trata de contratar al que es nacionalista, se trata de contratar al que es talentoso, sea de China, de Rusia, de México, de donde sea, el talento no tiene nacionalidad, punto", dijo de forma contundente.

Fuente: Tribuna