Tensiones y reconciliaciones: El reencuentro fallido de Mario Bezares y Paul Stanley

Ciudad de México. - Hace un par de semanas, la esperada reunión entre Mario Bezares y Paul Stanley, después de 25 años, terminó de manera abrupta, pues el conductor de Hoy abandonó el foro del programa en el que participa sin acercarse a saludar a Bezares quien, durante años, para quien no lo sepa, fue el mejor amigo de su padre, Paco Stanley. Esta acción resurgió las tensiones debido a que Bezares fue señalado en el pasado por supuestamente participar en el asesinato de Paco. Aunque fue absuelto, Paul lo acusa de no haberle brindado el apoyo necesario y, supuestamente, de darle un teléfono falso.

Ahora, Mario y su esposa Brenda hablaron con Yordi Rosado sobre la polémica. En la entrevista, Mario declaró no recordar el incidente del número de teléfono, y aunque asegura no guardar rencor, aprovechó para enviar un mensaje a Paul por sus comentarios.

Yo fui apoderado legal de su empresa, nada más. Yo lo único que hacía era autorizar los pagos, firmaba los cheques, y él veía mi firma y autorizaba los cheques," dijo Bezares, quien negó cualquier conocimiento de nexos entre Paco Stanley y el crimen organizado, a pesar de rumores sobre una supuesta relación con 'El Señor de los Cielos'.

Bezares enfatizó que el dinero que tenían provenía de su trabajo: "Teníamos tanto trabajo, Paco tenía tanto trabajo y ganaba lo que él quería. Tenía un Tenorio que en 5 semanas se metía cualquier cantidad de billete, de comerciales, de eso era lo que tenía esa empresa."

Por su parte, Brenda Bezares expresó su opinión, mencionando que personas como Paul han juzgado mal a su esposo: "No hubo falta de pruebas, y está comprobado ante un Magistrado para que le quede claro a Paul y a todos. Porque Paul siempre dice 'es que salió por falta de pruebas'; no, no salió por falta de pruebas. Llegamos hasta las últimas instancias, no hay nada que lo vincule con este caso."

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a hablar con Paul Stanley, Mario Bezares respondió: "Nunca hemos vuelto a hablar, pero por supuesto, que me gustaría volver a platicar con Paul."

Además, Brenda añadió que entendía la postura de Paul: "No fue nada personal contra él. Entendemos su postura y si alguien lo entiende, son mis hijos. Mis hijos lo defienden y lo puedo entender, puedo ser empática, porque cuando estás enojado, tú estás buscando a quién echarle la culpa”.

Por otra parte, en una reciente entrevista con el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, Paul explicó sus razones para no estar presente durante la entrevista de Bezares en 'Hoy': “No me interesó la neta y bueno, yo respeto los proyectos de la empresa, ahora sí de donde como,” comentó Stanley, subrayando su deseo de no reavivar emociones dolorosas del pasado. “Es mover muchas emociones… pues es que ya después de tanto tiempo, lo que menos quieres es regresar a lo mismo. Yo estoy ahorita ya en otra etapa de mi vida, que es lo más importante.”

Este fallido reencuentro evidenció las profundas emociones y la complejidad de los lazos humanos, especialmente cuando están marcados por tragedias y acusaciones del pasado. El tiempo dirá si es posible una verdadera reconciliación entre Mario Bezares y Paul Stanley.

Fuente: Tribuna