VIDEO: Amenazan con asesinar a conductor de 'Hoy' en bar de Morelos: "Te meteré un plomazo"

Lomas de Cocoyoc, Morelos.- Recientemente el reconocido presentador del programa Hoy y piloto, Enrique 'El Capi' Albores, acaba de exponer varios videos en el que es agredido verbalmente y hasta lo amenazan con asesinarlo, mientras que pasa por un bar de Morelos, asegurando que todo ocurrió de la nada y sin provocación alguna, y que le aseguraron que le iban a "meter un plomazo" a la próxima que lo vieran.

Según lo relatado por el conductor de Televisa, mientras que él iba caminando pidió pasar por un bar de Morelos llamado Snack Wings, para llegar más rápido a una panadería, ya que tiene mal una rodilla y para no caminar mucho y lastimarse más, quiso acortar un poco el camino, cuando comienzan los empleados y el gerente a agredirlo: "Me dice que me va a meter un plomazo porque crucé por su negocio a comprar una baguette y no le compré. Me insulta, me dice que soy un pende... y luego me amenaza".

En uno de los videos, graba a su presunto agresor, al que dice que es un cobarde pues cuando comenzó a grabarlo para exponer sus ataques y amenazas se calló y trató de alejarse de él, para no dar la cara. Ante este hecho y ya en su hogar, pidió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y al fiscal del estado, Paulino Rivera Torres, que prestaran a tención a este caso, que no ignoren la situación y tomen con seriedad la gravedad de esta situación en el que empleados de un establecimiento hagan este tipo de cosas.

A través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, declara que no trata de dejar en mal el local, sino que es un llamado a las autoridades y a la sociedad para buscar un mejor México, en el que se denuncie lo intolerable sin miedo, buscar la seguridad de todos, asegurando que las cosas pueden ser diferente si se aprende como hablar y actuar: "No lo puedo entender lo de hoy es insultar, agredir, amenazar de muerte, quitarte el celular, ¿por cruzar por su restaurante? No lo puedo aceptar…… es muy diferente si me dice 'No pase por aquí sr. Por favor nos molesta que usted pase por aquí'".

Finalmente, pese a que aseguró que interpondría una denuncia legal ante las autoridades en la Fiscalía de Morelos, hasta el momento se desconoce si ya lo hizo, pues no se ha pronunciado después de sus mensaje en los que asegura estar desconcertado por tanta violencia, en el que incluso menciona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le pide abra los ojos sobre lo que pasa en el país.

