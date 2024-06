VIDEO: Fantasma aparece a un lado de trailero; viajaban en la carretera Saltillo-Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- ¿Eres de los que apenas leen un texto de terror y ya tienen miedo? Entonces quizás esta historia no sea para ti, pues relata la experiencia paranormal que vivió un trailero ¡AQUÍ EN MÉXICO! Todos en algún punto de la infancia llegamos a escuchar que un taxista subió a una mujer a su destino sólo para darse cuenta más tarde que se trataba de un fantasma. Hoy esta leyenda, que a más de uno le puso el pelo de punta, resurge para volver a espantarnos.

Y es que un video que circula en redes sociales capta a un hombre conduciendo un tráiler sobre la carretera que conecta a Saltillo con Monterrey. Todo normal hasta este punto, si no fuera porque la cámara también encuadró a una mujer con el rostro pálido y una mueca espeluznante sentada en el asiento de copiloto.

La grabación data del 31 de marzo de este año, en punto de las 03:00 de la madrugada (que como todos sabemos, es conocida como 'Hora del Diablo' porque este periodo propicia la entrada de demonios o espíritus malignos al plano terrenal y si aún no conocías este dato, esperamos no haberte perturbado). Si bien el video generó temor en algunos internautas, en otros despertó incredulidad, pero sea montaje o no, la imagen por sí misma resulta escalofriante. ¿No nos crees? La dejamos abajo para que juzgues por ti mismo.

¿Estás listo para saber el contexto que complementa a la fotografía? Al parecer, el video fue compartido en el grupo de WhatsApp de la línea Transportes Urgentes Monterrey por un empleado un tanto inconforme porque su compañero llevara una mujer a su lado. Preguntó si la política de la empresa permitía acompañantes en los viajes, sin saber que la respuesta lo dejaría helado.

Las autoridades se pusieron en contacto con el operador para pedirle que bajara a la fémina, pero no pudieron comunicarse con él. El hombre se enteró de lo sucedido hasta que llegó a la base. Aseguró que en ningún momento viajó acompañado y que nunca se percató de la presencia de esta extraña mujer, lo que tiene sentido, pues a pesar de que ella parece verlo de forma insistente, él parece no incomodarse. ¿Tú crees que se trata de una simple broma o crees en los fantasmas?

La mirada de la mujer luce fuera de lo normal

Fuente: Tribuna Sonora