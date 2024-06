Yahir y Tristán: Reencuentro y nuevos proyectos tras superar las adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México. - A pocas semanas de haber confirmado su reencuentro con su hijo Tristán, luego de años de alejamiento debido a las adicciones del joven, el cantante y exAcadémico Yahir reveló emocionantes planes futuros. En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante aseguró que ahora mantiene una comunicación constante con su primogénito.

Muy bien, estamos hablando diario," expresó Yahir, quien también es actor, al anunciar que planea trabajar artísticamente con Tristán. A pesar del renovado interés por estar cerca de su hijo mayor, Yahir confesó que aún no han podido reunirse en persona. "Quedamos en componer, no nos hemos visto, porque como ya se acabó Vaselina, la tercera temporada, yo me fui a mi tierra, y entonces espero que muy pronto pueda compartir con él," explicó.

Asimismo, el cantante de Hermosillo, Sonora, manifestó su esperanza de ayudar a su hijo a construir una carrera en el mundo del espectáculo. "Y bueno, ya platicamos de colaborar también juntos en la música, y vamos a ver qué pasa," añadió con entusiasmo.

Para quien no lo sepa, a principios de junio, Tristán platicó que había superado sus adicciones gracias a una motivación especial: su devoción por la Santa Muerte. El joven aseguró que ha permanecido limpio durante varios meses gracias a esta fe. "Dejé las drogas. Llevo un mes sin consumir cristal. Y la piedra, un año, cinco meses (…) No te puedes enfrascar en que te vas a recuperar, sólo vivir un día a la vez. Un día había comprado mucha 'piedra', en ese momento sentí que un ángel bajó, me tocó y se me quitó el gusto. Y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer," compartió Tristán.

El proceso de recuperación de Tristán no solo ha permitido su reconciliación con su padre, sino que también ha abierto la puerta a nuevas oportunidades profesionales y personales. La colaboración artística entre Yahir y su hijo no solo representa una nueva etapa en su relación, sino también la posibilidad de un futuro prometedor en el ámbito musical.

El interés de Yahir en colaborar con Tristán en la música subraya la importancia de la familia y el apoyo en momentos difíciles. La relación entre ambos no ha sido fácil, pero la superación de las adicciones de Tristán y su nueva devoción ofrecen una base sólida para construir un futuro juntos. Con Yahir dispuesto a guiar y apoyar a su hijo, los fanáticos esperan ver los frutos de esta unión tanto en el escenario como en sus vidas personales.

Fuente: Tribuna