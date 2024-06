Yuri hunde a Cristian Castro y revela que el cantante decidió cancelar su exitosa gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que todos los amantes de la farándula se encuentren enfocando su atención en Cristian Castro, cantante que en los últimos meses ha resaltado por cambiar de parejas de manera frecuente, yendo y viniendo con las dos mismas mujeres con quienes ha durado muy poco y ha terminado en cuestión de semanas; sin embargo, otro drama se ha estado viviendo tras vestidores y el protagonista es el propio ‘Gallito Feliz’.

Resulta ser que, desde hace unas semanas, Yuri, cantante con quien Castro ha estado realizando una exitosa gira, fue cuestionada con respecto a la vida amorosa del famoso, motivo por que llevó a la cantante de La Maldita Primavera a mostrarse molesta con los medios de comunicación, puesto les pidió que no le volvieran a preguntar sobre Cristian debido a que a él le molestaba que hablasen de él con la prensa.

Yuri confirma cancelación de gira con Cristian Castro

Días después, el propio intérprete de Azul brindó una entrevista en la que relató que no tenía ningún problema con Yuri y aseguró que se llevaba de manera espléndida con ella, contradiciendo las declaraciones de la famosa con respecto a que apenas y hablaban una vez que terminaban sus shows; sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de Yo te pido amor, tenía razón con respecto a la existencia de una fractura en su relación.

Según datos que la propia Yuri brindó en una entrevista reciente, Cristian habría decidido terminar con la gira, pese a que aún tenían cerca de 50 presentaciones. La famosa expresó que ignoraba la razón por la que el intérprete había decidido poner freno al proyecto y reveló que se sentía decepcionada por toda la situación que había estado ocurriendo: “Cristian pues, ya no quiso seguir con la gira no entiendo por qué. La empresa que nos contrata es Ocesa, no me quiso explicar, yo creo que porque me iba a poner muy brava”.

Yuri declaró que le habría encantado mantener mayor “comunicación” con el hijo de Verónica Castro y demostró que le afectaba que esto no hubiera ocurrido. También destacó que Cristian casi no charlaba con ella, puesto se marchaba una vez que terminaban de dar el show, aunque decidió evitar entrar en polémica y aclaró que esto podía ocurrir no porque tuviera algún conflicto con él sino porque quizás es alguien muy reservado.

“Teníamos 20 (conciertos) más en México y 20 fechas aquí en Estados Unidos, en febrero, pero hubo una decisión de parte de él que no quiere seguir, no entiendo, no he podido hablar con Cristian (…) porque él es muy reservado, él es una persona que acaba el show y se va, eso no quiere decir que sea una mala persona, nos llevamos muy bien”, destacó.

