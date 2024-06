Christian Estrada, ex de Ferka, se une a 'La Isla'; Jorge Losa lo corre y lanza advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y polémico modelo, Christian Estrada, que es el exnovio de la famosa actriz y presentadora, Ferka, recientemente causó un gran revuelo al momento de unirse a La Isla: Desafío Turquía y Grecia, en donde se encuentra el más reciente exnovio de la mencionada celebridad femenina, el actor y deportista de origen español, Jorge Losa, el cual no dudó en correrlo de la playa y hasta le lanzó una contundente advertencia.

En los últimos años, la vida amorosa de María Fernanda Quiroz, ha dado mucho de que hablar, tras su inesperada ruptura de Estrada tras comprometerse, la cual afirmó que se dio a causa de una violencia emocional y mental, mientras que terminó con Jorge a causa de una supuesta infidelidad del español con la polémica actriz e influencer de las redes sociales, Isis Serrath. Pero otro punto que llama la atención es que los tres se conocieron en Guerreros 2020 y solían ser amigos.

Es por este motivo, que cuando el exparticipante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, llegó a la playa de dicho reality de TV Azteca las tensiones comenzaron a sentirse y elevarse, en especial cuando se confirmó que serían enemigos, al estar Jorge en los naranjas y Estrada en los verdes, pues dada su historia, se cree que pronto habrá una intensa pelea entre ellos precisamente por su relación con Ferka y el hecho de que se dijo como el segundo padre del menor Leonel Estrada Quiroz.

Ante este hecho, la primera polémica ya comenzó entre ambos, debido a que Estrada señaló que intimida al "Chapulín", como le puso el modelo al español por su relación con Ferka dado a que así se le llama en México a los amigos que se 'roban' o salen con las parejas, asegurando que cuando lo vio llegar a la playa, este habría bajado la mirada avergonzado, burlándose con respecto a esta situación que ha dado mucho de que hablar.

Por otro lado, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, señaló que no quiere nada que ver con Christian, asegurando que había ciertas situaciones que le han hecho preferir que no esté cerca de él, agregando que prefiere que se vaya de una vez del reality de supervivencia y competencia, que entre más rápido le toque eliminación sería mucho mejor, y que de preferencia en lo que esté en La Isla no se le acerque para absolutamente nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui