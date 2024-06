Christian Nodal causa polémica al decir que toma las decisiones con el corazón

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Christian Nodal, el reconocido cantante de regional mexicano, continúa en el ojo del huracán tras anunciar su relación con Ángela Aguilar, apenas unas semanas después de hacer pública su separación de Cazzu. Sin embargo, este contexto adverso no ha sido un impedimento para que el artista sonorense muestre abiertamente su enamoramiento con la joven de apenas 20 años.

En una reciente entrevista para la revista GQ México, Nodal compartió aspectos de su trayectoria musical y personal, asegurando que actualmente se siente completamente feliz y pleno en todas sus facetas. "La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar", expresó el cantante.

Nodal defendió firmemente las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, destacando la importancia de seguir el corazón. "También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo", subrayó.

Aunque el cantante no abordó directamente su relación con Aguilar durante la entrevista, se reveló que llegó a la sesión fotográfica acompañado de la hija de Pepe Aguilar, quien no perdió la oportunidad de lanzarle varios piropos. Esta aparición conjunta generó una ola de comentarios en redes sociales, con internautas criticando la rapidez con la que Nodal comenzó este nuevo romance tras su ruptura con Cazzu.

A pesar de las críticas, Nodal no se ha pronunciado sobre la controversia ni ha limitado el acceso a la sección de comentarios en sus publicaciones, manteniéndose fiel a su filosofía de vivir y expresar sus sentimientos libremente.

La entrevista con GQ México y las subsecuentes reacciones destacan la polarización que genera Christian Nodal en el ámbito público, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Mientras algunos aplauden su honestidad y autenticidad, otros continúan cuestionando sus decisiones y el impacto de estas en su carrera y vida personal.

Fuente: Tribuna