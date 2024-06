¿Confirma boda y embarazo? Pepe Aguilar expone la verdad de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, recientemente brindó una entrevista para las cámaras de TV Azteca, los cuales no dudaron en volver a tocar el tema de la polémica que rodea a su familia, por lo que acaba de exponer la verdad detrás de lo que ahora pasa en su familia tras el noviazgo de su hija, la joven intérprete, Ángela Aguilar, y el talentoso sonorense, Christian Nodal, ¿acaso confirma boda y embarazo?

A varias semanas de que los intérpretes de temas como Dime Cómo Quieres, confirmaran que están en una relación sentimental formal, y que están profundamente enamorados desde hace muchos años, el público sigue viendo con malos ojos esta unión, por lo que siguen lanzando severas criticas en su contra y aún se ha pedido a los padres de ambos una explicación de la situación y que pensaban de esto tan inesperado.

Uno de los más hostigados por el público y la prensa es el reconocido intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, el cual se ha negado rotundamente a hablar sobre el tema e incluso hasta ha hecho uso de su sentido del humor para rechazar los señalamientos de una explicación compartiendo en su cuenta de Instagram bromas sobre su presunta declaración, hasta ahora que con más seriedad dio dos pistas sobre lo que sucede en su seno familiar.

Ángela y Christian en París. Instagram @nodal

Esto pues después de toparse en el aeropuerto de la Ciudad de México a los reporteros de Ventaneando, aseguró que sí, que cuando lo considere que es el momento apropiado dará una declaración: "En su momento voy a dar una declaración. No, no, no. En su momento voy a dar una declaración". Estos comentarios han llevado a pensar que podría haber algo que no han dicho al público y buscan el momento apropiado, por lo que se especula que sí podría haber habido por lo menos una boda secreta.

De igual forma, aseguró que tanto él como sus hijos están muy felices e invitó a todos a que asistan a sus conciertos para que se den cuenta de lo bien y en paz que todos se encuentran. A raíz de ello al hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se le cuestionó que pensaba de lo que ahora sucede en la vida de sus retoños, a lo que aseguró que puro orgullo: "Me siento muy orgulloso de lo que (mis hijos) han logrado. Y lo han logrado gracias al permiso de ustedes porque yo los forcé a ustedes (el público) a que recibieran a mis hijos durante casi 15 años y, gracias a eso, se volvieron buenos artistas".

Pepe con Ángela y Leonardo. Internet

