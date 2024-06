Eduardo Yáñez agrede a reportera: Ahogada en llanto lo acusa de romper su equipo y robarle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el tan polémico y reconocido actor, Eduardo Yáñez, está en el centro del escándalo, debido a que recientemente fue señalado de haber agredido a reportera, la cual se llama Paty Cuevas, la cual tras esto no dudó en hacer sus sinceras declaraciones, y ahogada en llanto ante las cámaras lo acusó de romper su equipo de trabajo y hasta le robó el celular en medio de su cólera.

La noche del pasado lunes 24 de junio, se realizaron los Premios Grandeza Hispana, a los cuales el reconocido actor de Televisa rindió un homenaje al fallecido productor de melodramas, Nicandro Díaz, sin embargo, la noche se vio empañada debido a su fuerte carácter, dado a que una vez más fue captado mientras que perdió el control y armó tremendo zafarrancho entre los reporteros presentes, en especial contra Cuevas.

Ante este hecho, la reportera del equipo de Jorge Carbajal, declaró que cuando ella le cuestionó a Eduardo sobre su religión, simplemente se puso como loco y comenzó a agredirlo de forma verbal, destacando que simplemente fue una pregunta inocente y este siguió reclamando en voz alta, hasta que llegó al terreno de lo físico y comenzaron los empujones y a que este le arrebatara su celular sin que pudiera hacer nada.

Ante este hecho, dejó en claro que ella no quiso en ningún momento ocasionar que se molestara, que solo hizo una pregunta sobre su religión y cuando este se molestó quiso saber porque no quería a la prensa si solamente eran respetuosos con él y no hacían nada malo: "Le dije '¿por qué no quieres a la prensa, Lalo?' Se puso como loco, volteó y rompió el selfie, me quitó el celular y ya no me lo quiso regresar".

Finalmente, declaró que trató de recuperar su teléfono, que trató de alcanzarlo y se vio envuelta en un mar de gente que la empujaba, señalando que este se negó absolutamente a regresarle su celular, diciéndole que por el momento no iba a entregarle nada: "Lo alcancé por la alfombra para que me regresara el celular y sentí que todo el mundo me empezó a golpear, a aventar... No dimensioné porque había guardias".

Fuente: Tribuna del Yaqui