Eduardo Yáñez rompe el silencio y da la cara tras agredir a reportera: "No es culpa mía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eduardo Yáñez, de nueva cuenta sigue en el centro del escándalo ante su tan polémica agresión a reportera, por lo cual acaba de brindar una entrevista en la rompió el silencio sobre este escándalo y dar la cara sobre sus actitudes en contra de Paty Cuevas durante la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, asegurando que "no es culpa mía".

El artista conocido por melodramas como Destilando Amor, explicó a través de una videollamada para el programa Todo Para la Mujer, el motivo por el que tomó el aparato móvil de Cuevas, que a la postre desató un zafarrancho en el evento: "Que Paty me disculpe si yo le agarré el celular, pero no me puedes estar picando la espalda, ¿por qué me la vas a picar?, por otro lado, a mí me llevaban hacia adentro, yo tampoco me retiré del lugar, me llevaron hacía adentro, entonces ya con el celular le dije 'espérame, ahorita te lo doy', ni modo que se lo soltara en el piso o se lo aventara".

Tras explicar que su asistente intentó devolver el celular minutos después, Eduardo comentó que se hizo todo lo posible, pero había todo un caos: "Se lo llevó y ya está chava estaba en un… parece que estaba… yo ya no supe, pero parece que estaba como en crisis porque se habían empujado y jaloneando ahí entre todos los compañeros periodistas con los chavos de seguridad, y fue un desm...".

Luego de mencionar que el evento al que acudió no tuvo la organización adecuada, el histrión de 63 años puntualizó que ninguno de los dos tuvo la culpa, por lo que no tiene de que preocuparse: "Eso no es ni culpa mía, ni culpa de Paty, o sea, yo en un momento dado me hago responsable de que tomé el celular, eso es todo, pero yo no agredí a nadie, varias personas intentaron devolverle el celular, no sé si ella lo aceptó, a este punto yo no sé dónde quedó el celular".

Posteriormente, el actor de Golpe de Suerte subrayó que él no tiene porque hacerse responsable de algo que él no hizo, asegurando que ella cree algo que no pasó, asegurando que ella lo provocó picando su espalda: "Yo me hago responsable de su palito [selfie stick]… si ella cree que yo se lo rompí, no lo veo así, porque yo al tomar el celular, ella me estaba picando atrás, al tomar el celular ella se jaló para atrás para jalarlo, y ahí fue donde se zafó".

Sin embargo, después de que una colaboradora de la periodista Maxine Woodside mencionara que todo el suceso fue provocado por la acción de Yáñez de quitarle el teléfono a su colega, Yáñez replicó molesto: "Lo que detonó fue la perseguidora que armaron, el celular no tiene nada qué ver, así fue, yo no estoy mintiendo, y ahí hay 20 mil tomas, de todos los ángulos… donde se ve que en ningún momento yo agredí a nadie". Y al enterarse que Paty Cuevas lo denunció ante las autoridades por robo, el histrión respondió:

Lo que sea necesario yo voy a hacer, si ella me demanda porque cree que fue agredida por mi persona, yo me tengo que presentar, yo tengo que defender mi postura, pero es una pena que lleguemos a este plano… por más que yo me porte amable, parece que les parezco grosero, por más que yo vaya relajado, parece que les parezco agresivo, por más que yo diga una respuesta a todas las preguntas que me hacen, parece que dicen yo odio a la prensa y no les quiero contestar", expresó.

Finalmente, Eduardo manifestó su arrepentimiento por haber acudido a la gala que ahora lo tiene bajo los reflectores de los internautas y de las autoridades, además de aprovechar el momento para enviarle un mensaje a Paty Cuevas: "Es una pena que lleguemos a esto, y esto tiene que ver con la suma de insistencias de parte de ella, de que siempre que me entrevista me hace preguntas muy agresivas, no sólo de mí, sino de mis compañeros, donde ella pretende que hable mal de mis compañeros o diga cosas negativas de mis compañeros".

Fuente: Tribuna del Yaqui