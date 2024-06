Famosa actriz de Televisa revela detalles de las amenazas de muerte de su expareja

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Laura Vignatti, conocida por su papel en la telenovela Soltero con hijas, de Televisa, decidió ampliar su declaración ante las autoridades tras denunciar hace unos meses ser víctima de presunta violencia familiar y secuestro por parte de su expareja, Salvador ‘N’.

En una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, de TV Azteca, Vignatti reveló detalles sobre las amenazas de muerte que ha recibido de su ex, quien aparentemente ha utilizado cuentas falsas para intimidarla a ella y a su familia. "Empieza a crearse cuentas falsas y amenazarme de muerte a mí y a mi familia, entonces, obviamente, me empieza a dar una crisis", explicó la actriz.

Vignatti detalló que, temiendo por su vida, decidió grabar un video en el que describía su situación y señalaba a su expareja como el responsable. "Lo primero que hice fue grabarme como estaba en ese momento, y decir que ‘cualquier cosa que me pasara, algo, que sepan que es él, y que él es el que me estaba buscando, él es el que me está haciendo todo esto y él es el que está metido en toda esta situación’", añadió.

La actriz se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México con el objetivo de reclamar la falta de acción contra su expareja, quien ha evadido la justicia en varias ocasiones. "Reclamando el qué ¿por qué no se citaba a esta persona a audiencia?, y ¿por qué no se giraba orden de aprehensión?, lo perdonaron 7 veces", manifestó la actriz.

Laura Vignatti, quien en el pasado estuvo vinculada sentimentalmente con el productor Juan Osorio, continúa buscando justicia y protección frente a las amenazas que asegura recibir. La Fiscalía de la CDMX tomó en cuenta su declaración ampliada y se espera que se tomen medidas para garantizar su seguridad y la de su familia.

Es necesario subrayar que la actriz hace varios meses rompió el silencio y reveló en una rueda de prensa que interpuso una demanda contra su expareja por violencia. En entrevistas para el programa Hoy, TV Notas y otros medios, detalló que su expareja la tenía "secuestrada e incomunicada", golpeándola y quitándole su celular, lo que la obligó a salir de la novela Mi Secreto. La demanda, hecha en 2023, fue por violencia equiparada.

Fuente: Tribuna