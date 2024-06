Lyn May estalla al escuchar el nombre de Niurka; amenaza a actor por mencionarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como el agua y el aceite: Lyn May y Niurka han dejado ver la repulsión que sienten mutuamente y en varias ocasiones han estallado frente a cámaras cuando a una se le menciona el nombre de la otra. En la más reciente entrevista a la actriz de 71 años, demostró que la enemistad hacia su colega sigue más viva que nunca e incluso amenazó al presentador de televisión por mencionar a su rival.

Lyn May no ocultó su molestia al escuchar que el Pedro Prieto metió a la conversación a la vedette cubana, incluso amagó con retirarse del lugar si continuaba la charla enfocada hacia la bailarina de 56 años con la que en más de una ocasión han protagonizado desencuentros y dimes y diretes.

Lyn May se molestó al escuchar el nombre de Niurka

¿Ahora qué pasó esta vez?

Todo comenzó con el tema que está en auge esta semana: el estreno de la obra de teatro Aventurera producida por Juan Osorio y protagonizada por Irina Baeva. La puesta en escena no ha sido bien recibida por el público que incluso se ha volcado en afiladas críticas. Gustavo Adolfo Infante y Niurka han sido algunos de los detractores que atacaron con fuerza el desempeño de la actriz rusa y ahora es Lyn May quien se suma a los abucheos.

Prieto cuestionó a su invitada acerca de lo que vio en el Salón Los Ángeles, a lo que Liliana Mendiola Mayanes (nombre real de Lyn May) respondió en un tono decepcionada que Baeva no sabe bailar, por lo que no satisfizo las expectativas que se tenían para un papel tan importante como lo es 'Elena Trejo'. Aseveró también que sin el liderazgo de Carmen Salinas, la obra se quedó "sin salsa, sin sal y sin nada".

May declaró que para Aventurera era forzoso elegir una buena bailarina "como Edith González". Sobre esta línea, Pedro Prieto añadió a Niurka como una buena propuesta para el rol. La mención cambió enseguida el semblante de la vedette, quien desdeñó a la candidata y amenazó al entrevistador de dejarlo solo en el set si se atrevía a seguir hablando sobre Niurka.

"Mijo, ¿quieres que te deje solo aquí?", advirtió. Sorprendido por el repentino giro de la conversación, Prieto le preguntó que cuál era la razón, a lo que ella respondió de forma directa: "Porque es de mala suerte decir esas palabras, esos nombres... porque son brujerías".

Fuente: Tribuna Sonora