"No hubo faltas de respeto": Rubiales descarta violencia entre Flor Silvestre y Malgesto

Ciudad de México.- El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sacó a flote otros temas, como la supuesta infidelidad de Flor Silvestre a su marido, Paco Malgesto. Fue Marcela Rubiales quien se encargó de desmentir todos los rumores que rodean su pasado familiar.

En Internet se llegó a comparar a Aguilar con su abuela, Flor Silvestre, por no respetar compromisos. Muchos aseguran que la señora engañó a Malgesto para involucrarse con Aguilar. Incluso Paco llegó a amenazar con arma de fuego a la pareja cuando ésta pretendía fugarse. Cegados por el amor, decidieron continuar con su aventura. Se dice además que a modo de venganza, la madre de Pepe Aguilar decidió no volver a ver a los dos hijos que tuvo con su exesposo.

No hubo faltas de respeto, no hubo violencia ni nada, ¡claro que no".