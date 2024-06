Perdió la vista: Eric del Castillo revela dura enfermedad en 'Hoy' y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 25 de junio el histrión mexicano Eric del Castillo regresó al foro del programa Hoy luego de varias semanas alejado del mundo del espectáculo, y es que se encuentra promocionando su participación en la nueva telenovela Mi amor sin tiempo. Sin embargo, las declaraciones del actor hicieron más eco, ya que frente a las cámaras confesó la dura enfermedad que sufre.

El padre de la actriz Kate del Castillo es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana, ya que tiene décadas de trayectoria en la pantalla de Televisa, donde ha podido realizar melodramas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios, Mi marido tiene familia y Mi Secreto. Sin embargo, tiene años sin contar con exclusividad y por ello ya hasta ha aparecido en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

No obstante, este martes don Eric retornó al Canal de Las Estrellas ya que lo invitaron al programa Hoy para informar de su regreso a la pantalla chica pese a que meses atrás anunció que pensaba retirarse por un tiempo para descansar: "Estoy bien, trabajando, pensaba irme de vacaciones y disfrutar un poquito del mar y a la semana siguiente me contrataron", expresó luego de ser recibido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, 'El Negro' Araiza y demás conductores.

Del Castillo resaltó que aunque a veces quisiera descansar más, la realidad es que prefiere mantenerse activo: "El día que no me dan llamado digo '¿Qué hago?'", expresó con pesar. No obstante, mencionó que no está tan contento con los personajes que le dan: "Ya nomás hago abuelos y sacerdotes". Además, confesó que en esta producción le han dado su lugar como primer actor: "Me ven como un patriarca, que se le ofrece, la sillita, esto, lo otro".

Me siento bien vejestorio".

Y cuando la conductora Andrea Legarreta le preguntó cómo se encontraba sobre temas de memoria, luego de que se especulara que no reconocía ni siquiera a su hija Kate, don Eric respondió que no se tiene que aprender los diálogos porque no mira bien: "Estoy enfermo de la macula, no puedo leer", relató y contó qué dinámica usa para poder aprenderse el guion de la novela:

Me sacan mis parlamentos y los estoy oyendo, así es cómo los aprendo, y ya con el apuntador, salgo adelante", contó, dejando en shock a los televidentes.

Después Galilea Montijo le dijo a don Eric que compartiera porqué el público no se puede perder su proyecto y este se sinceró señalando que no sabe qué pasará en la historia más adelante ya que él no ha podido leer todo el guion: "No podría platicarte más, mentiría ¡porque no puedo leer!, a mí me lo platican", explicó el primer actor, y luego 'El Negro' confesó que él y don Eric están preparando una sorpresa para el público.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy