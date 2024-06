"Todo mal": Joanna Vega-Biestro destroza a Irina Baeva y le manda fuerte recadito en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa presentadora de TV, Joanna Vega-Biestro, recientemente decidió hablar con absoluta sinceridad ante las cámaras, por lo cual se fue en contra de la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, así que sin pelos en la lengua no dudo en destrozarla sin piedad, asegurando que coincide con todos aquellos que la han criticado por su papel en Aventurera, así que en vivo de Sale el Sol le mandó un fuerte recadito.

Después del debut de Baeva en las obras de teatro personificando a la emblemática 'Elena Trejo', no ha parado de recibir critica tras critica, en el que afirman que aunque sea hermosa y pueda ser buena actriz, la realidad es que no tiene lo que se necesita para llenar los zapatos del mencionado personaje femenino. Una de las principales detractoras de esta decisión fue la actriz de origen cubano, Niurka Marcos.

La vedette hundió a la prometida de Gabriel Soto, afirmando que no sabía cantar, y que el que lo hiciera en ruso fue peor, pues 'Elena' es una mujer latina, asegurando que tiene el baile en sus venas, cosa que es indispensable de lo que ella carece, por lo que cree que no debería de haber sido considerada. Dicho pensamiento fue secundado por la expresentadora de Televisa, que destacó que ella jamás pensó que estaría de acuerdo con Niurka, pero que no podía hacer más que darle toda la razón en ese momento.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante también secundó la opinión de Joanna, señalando que la mejor para opinar era la expareja de Juan Osorio, productor de la puesta en escena, pues además de que fue 'Elena', es una gran bailarina y cantante, además de actriz, por lo que aquí Joanna quiso señalar que Niurka tocó el un punto importante al hablar de la dualidad del personaje, señalando que para ella Edith González era la mejor, dado a su inocencia y la forma en que se pudo transformar con todos los eventos que le sucede a la joven, mientras que Niurka en el baile es indiscutible la número 1.

Finalmente, la presentadora de Imagen TV, destacó que ella en verdad trató de darle el beneficio de la duda, pues no es de las que juzgue rápidamente, pero desde el primer momento en que vio los avances se dio cuenta de que absolutamente estaba todo mal y ya se deberían de hacer muchos ajustes: "Yo la verdad la primera vez que la vi dije, ¿quién está haciendo el intento de Shakira?, o sea, todo mal, todo mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui