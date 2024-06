Tragedia en Televisa: Hospitalizan de urgencia a actor y da triste noticia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana un querido actor y conductor, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, generó alarmas entre sus miles de sus seguidores debido a que el pasado fin de semana tuvo que ser hospitalizado de emergencia por problemas respiratorios. Tras un par de días recibiendo atención médica, el famoso ya rompió el silencio y compartió los detalles a través de una entrevista con Ventaneando.

Se trata del también cantante Jorge 'Coque' Muñiz, quien fue ingresado de emergencia al hospital el pasado domingo 23 de junio. Aunque se había especulado que el artista presentó problemas tras una presentación en Playa del Carmen, él mismo informó que se encontraba en la CDMX cuando tuvo este cuadro. En el breve comunicado que colocó Muñiz en su cuenta de Instagram, señaló lo siguiente:

Debido a una baja de oxigenación y muy alta presión, me ingresaron al Hospital Español. No se preocupen, los exámenes salieron bastante bien, pero con recomendaciones muy precisas", inició

El conductor de programas como Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche manifestó que su salud no corre grave peligro a pesar del malestar que lo aquejó y aclaró que en los próximos días abandonará el hospital. "Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse. ¡Mil gracias por sus mensajes! Espero este próximo jueves me den de alta", finalizó su comunicado.

Mientras que durante el medio día de este martes 25 de junio el hijo de don Marco Antonio Muñiz compartió una entrevista al programa Ventaneando donde indicó que está sobrellevando su enfermedad sin mayores complicaciones.

