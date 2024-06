¿A punto de morir? Apariencia de Sergio Andrade estaría demacrada por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi una semana que la noticia sobre el deterioro del estado de salud de Coque Muñiz, ahora es la salud de Sergio Andrade la que causa preocupación. Comunicadores han revelado que el productor musical no se encontraría en su mejor momento, pues se le ha visto acudir de manera constante a hospitales.

Kadri Paparazzi abrió una ventana hacia la vida privada del famoso de 68 años, quien supuestamente realiza visitas regulares a un centro médico en Cancún para someterse a diálisis. El periodista, también conocido como 'El Lobo' informó en su canal de YouTube que la apariencia del productor es irreconocible de lo desgastada que está, por lo que en un inicio no logró reconocerlo.

Según explicó, Andrade ha hecho de todo para pasar desapercibido y que nadie se entere de su condición de salud, puesto que en el acceso de la clínica se niega a presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral para evitar ser reconocido. Ante los oficiales muestra su pasaporte.

Me pasó de frente y no lo reconocí, estaba muy desgastado, está muy mal, anda muy mal (...) no quiso dar su INE, quería dar su pasaporte, no quería dar su nombre y tenía un pasaporte chueco y lo reconocieron, por eso anduvimos por allá, eso es lo que sabemos".

Esta no sería la primera vez que se dan a conocer diagnósticos negativos hacia Andrade, en enero de este año una enfermera dio una entrevista exclusiva al programa Chisme No Like y contó que el directo se cine había sido hospitalizado de emergencia por una serie de malestares, entre los que se enlistan problemas digestivos severos, pancreatitis y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Para ese momento, la profesional explicó que la pancreatitis "suele ser provocada por una intoxicación medicamentosa, por malos hábitos alimenticios, por alcoholismo".

Cabe destacar que también han corrido especulaciones acerca del posible fallecimiento de Andrade, pero esta información fue descartada por completo por el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante, quien comentó en su programa que meses atrás había tenido la oportunidad de contactarlo y entablar una llamada telefónica con el también escritor mexicano.

La carrera de Andrade ha sido tumultuosa debido a que está manchada de delincuencia relacionada con abuso de menores, por lo que fue detenido en Brasil y más tarde, extraditado a México.

