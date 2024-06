Al borde de morir: Exactriz de Televisa da triste noticia en 'Ventaneando' y llora en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida cantante y actriz, que al inicio de su carrera trabajó en Televisa y que en los últimos años se ha enfocado en la música, dejó en shock a la audiencia del programa Ventaneando debido a que la tarde de este miércoles 26 de junio compartió una desgarradora noticia ante las cámaras. Se trata de la también conductora Karla Díaz, quien ofreció una reveladora y exclusiva entrevista a Pati Chapoy.

La exintegrante del grupo JNS comenzó su carrera haciendo comerciales para la televisión y además tuvo una pequeña participación en el melodrama Agujetas de Color de Rosa de la empresa de San Ángel, donde si bien no tiene contrato de fijo, algunas veces ha sido invitada en el matutino Hoy. Mientras que en TV Azteca ha podido ser parte de los realitys Soy tu doble y La Isla.

Tras emprender su propio canal de YouTube, Pinky Promise, y renunciar a JNS en busca de convertirse en madre, recientemente Karla volvió a los foros del Ajusco ya que dio una entrevista a Pati Chapoy donde abordó diversos temas de su vida privada. En la más reciente entrega, la intérprete de temas como Entre azul y buenas noches confesó la pesadilla que vivió debido a que su esposo, Dany Dayz, estuvo al borde de morir.

El esposo de Karla estuvo a punto de morir

Díaz mencionó que esto ocurrió luego de que el músico y productor decidiera someterse a una cirugía de bypass con el fin de bajar los 45 kilos que tenía encima de su peso ideal, pero todo se complicó y por poco ocurre una tragedia. "Lloraba mucho conmigo (porque no podía bajar de peso) y le dije que porque no veía a algún doctor para probar algo del baipás o algo de la manga, en las noches roncaba mucho".

La cantante de 40 años explicó que aunque la cirugía fue un éxito, horas después de la intervención el cuerpo de Dany respondió mal: "Me marca mi suegra, ‘Karla, Daniel se puso muy mal’ me manda una foto, tuvo una hemorragia terrible", explicó. Con lágrimas en los ojos, Díaz recordó que su esposo estaba muy mal: "Yo me acuerdo haber entrado a ver a mi marido totalmente blanco, o sea blanco, amarillo, mal", dijo al borde del llanto.

Los médicos que atendieron a Dany al inicio no sabían qué estaba pasando pero luego comenzaron a tratarlo y hasta lo transfundieron con plaquetas: "Pasaron las horas y el doctor dijo 'si en las siguientes 24 horas él no está bien, lo vamos a tener que intervenir de nuevo, pero ahorita no es momento'". Pese al enorme susto que se llevó la pareja, Karla afirma que a su esposo le cambió la vida luego de esta intervención.

