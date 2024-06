Andrea Legarreta le confiesa en 'Hoy' a Tania Rincón que su 'amor' le tira la onda en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy, sorprendió a todos cuando le confesó a su querida compañera, la también conductora de deportes y espectáculos, Tania Rincón, que el hombre que es su presunto enamorado, a través de las redes sociales también le tira la onda y le hace dulces promesas sobre estar juntos.

Fue el pasado martes 25 de junio cuando los presentadores del matutino de Televisa se dividieron en dos equipos para poder jugar la dinámica Ni Sí Ni No, en la cual se les presta una situación para desarrollarla, como una especie de sketch, en el que no tienen permitido decir la palabra Sí o No, lo cual complica mucho el desarrollo de la conversación ante las palabras afirmativas o negativas, en especial cuando se formula una pregunta.

En esa ocasión, la presentadora de Guerreros 2020 y la tan famosa actriz de Vaselina, se enfrentaron cara a cara para tratar de darle un punto a su equipo y que fueran los ganadores de esta competencia. Precisamente durante su competencia es que Legarreta le afirma a Tania que su presunto pretendiente también a ella la está buscando y haciendo promesas de amor, como venir a México para estar con ella.

Tania con Andrea, Galilea y Paul. Internet

Pero, este presunto pretendiente no es más que un personaje ficticio que ambas crearon, eligiendo al guapísimo exfutbolista británico, David Beckham, como ese hombre que a las dos al mismo tiempo les estaba tirando la onda a través de sus respectivas cuentas de Instagram haciéndoles dulces promesas. A lo largo de la conversación ambas no podían resistir la risa ante la escena que interpretaban.

Al final, fue la expresentadora de Venga la Alegría la que se llevó el triunfo sobre Legarreta, quien lejos de molestarse o hacer un berrinche no podía parar de reír junto a su colega, demostrando que hay una gran amistad entre todos los integrantes del afamado matutino de la empresa San Ángel y lo mucho que se divierten con este tipo de juegos, pese a los rumores de que en realidad no se soportarían por las cuestiones competitivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui