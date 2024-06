¿De Televisa a la cárcel? Denuncian a Eduardo Yáñez en la Fiscalía por agredir a reportera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Eduardo Yáñez ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que protagonizó un nuevo zafarrancho con los medios de comunicación que acudieron a la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, cuando el actor atacó a una reportera. La afectada, identificada como Paty Cuevas, al parecer ya acudió a la Fiscalía para poner la denuncia correspondiente contra el galán de Televisa.

Lo que ocurrió en la velada del pasado lunes fue que el histrión mexicano reaccionó molesto con la reportera por una pregunta sobre si se había metido en el cristianismo y este le arrebató el celular. En imágenes difundidas por programas como Venga la Alegría, se pudo ver que Eduardo conversó con otros medios tras guardarse en la bolsa del pantalón el aparato móvil que le arrebató a la periodista, y únicamente dijo: "Ah, es que le quité su teléfono".

Cuevas aseguró que Eduardo le "empezó a hablar con groserías", por lo que la Policía de la CDMX llegó al lugar para enterarse de lo sucedido, y tras ello, explicaron el motivo por el que el actor no fue remitido ante las autoridades pertinentes. "Tenemos que estar en flagrancia, como no hay flagrancia, yo no lo puedo meter al…", expuso el policía, quien sí le ofreció a la comunicadora presentarse ante la Fiscalía General de Justicia para realizar su denuncia.

Tras dos días de este lamentable suceso, este miércoles 26 de junio salió a la luz que Cuevas ya acudió ante las instancias correspondientes para levantar una denuncia en contra de Yáñez. Así lo informó Jessica Gil a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante: "Me dicen que sí están ya en la Fiscalía", compartió en un inicio y además ventiló qué cargo enfrentará el galán de telenovelas como Destilando Amor.

La denuncia es en contra de Eduardo Yáñez por robo y en contra del equipo de seguridad por agresiones".

Hasta el momento la afectada no ha hecho ninguna declaración sobre la denuncia, pero se espera que pronto comparta nueva información al respecto. Cabe resaltar que Eduardo ya había sido cuestionado por la posibilidad de que Paty lo denunciara y minimizó la situación, afirmando que la reportera estaba haciendo un 'show' por algo irrelevante: "Mucha suerte, ojalá, que le vaya bien, que bueno. Si ella me va a denunciar por algo que no hice, que lo haga, está bien".

Fuente: Tribuna